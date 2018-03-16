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Президент поручил Вайно и Медведеву реализовать свое Послание до 1 декабря 2018 года

16 марта 2018, 15:54  •  44 • Политика
В перечень поручений по реализации Послания включены разработка проекта указа президента, поправки в законодательство и утверждение плана действий по ускорению темпов роста инвестиций.
Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по реализации своего Послания Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. В соответствии с документом администрации президента поручено обеспечить разработку проекта указа президента, определяющего национальные цели развития России на период до 2024 года.
В список целей вошли увеличение численности народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, уровня жизни граждан, устойчивый рост реальных доходов и уровня пенсий.
Также в цели должно войти вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение комфортной среды и улучшение жилищных условий граждан. Указ должен включать соответствующие целевые показатели и стратегические задачи в сфере здравоохранения, образования, демографии, жилья и городской среды, международной кооперации и экспорта, производительности труда, малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы. Срок разработки указа назначен 15 апреля 2018 года, за это отвечает глава администрации президента Вайно А.Э.
Кроме того, президент поручил правительству обеспечить внесение в поправок, совершенствующих порядок определения кадастровой стоимости недвижимости и для уточнение параметров расчета налога на имущество физических лиц. Срок исполнения – 15 июля 2018 года.
Также президент поручил правительству совместно с Центробанком разработать и утвердить план действий по ускорению роста инвестиций в основной капитал, а также повышению их доли в ВВП до 25 процентов. Срок исполнения 15 июля 2018 года.
Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства поручено совместно с ВС РФ разработать предложения по декриминализации отдельных деяний предпринимателей в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Срок исполнения назначен на 1 декабря 2018 года.

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