Президент поручил Вайно и Медведеву реализовать свое Послание до 1 декабря 2018 года

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В перечень поручений по реализации Послания включены разработка проекта указа президента, поправки в законодательство и утверждение плана действий по ускорению темпов роста инвестиций.

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по реализации своего Послания Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. В соответствии с документом администрации президента поручено обеспечить разработку проекта указа президента, определяющего национальные цели развития России на период до 2024 года.

В список целей вошли увеличение численности народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, уровня жизни граждан, устойчивый рост реальных доходов и уровня пенсий.

Также в цели должно войти вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение комфортной среды и улучшение жилищных условий граждан. Указ должен включать соответствующие целевые показатели и стратегические задачи в сфере здравоохранения, образования, демографии, жилья и городской среды, международной кооперации и экспорта, производительности труда, малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы. Срок разработки указа назначен 15 апреля 2018 года, за это отвечает глава администрации президента Вайно А.Э.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить внесение в поправок, совершенствующих порядок определения кадастровой стоимости недвижимости и для уточнение параметров расчета налога на имущество физических лиц. Срок исполнения – 15 июля 2018 года.

Также президент поручил правительству совместно с Центробанком разработать и утвердить план действий по ускорению роста инвестиций в основной капитал, а также повышению их доли в ВВП до 25 процентов. Срок исполнения 15 июля 2018 года.

Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства поручено совместно с ВС РФ разработать предложения по декриминализации отдельных деяний предпринимателей в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Срок исполнения назначен на 1 декабря 2018 года.