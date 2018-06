Президент Португалии в Москве сделал селфи с Забивакой и прокатился в метро

Сегодняшний матч на стадионе «Лужники» для португальской сборной оказался особенно ответственным, ведь за ходом игры с марокканцами с трибун лично наблюдал президент страны. Накануне политик прилетел в Москву, чтобы своими глазами увидеть, как проходит чемпионат мира. У трапа самолета де Соузу встретил талисман ЧМ-2018 Забивака, с которым гость тут же сфотографировался. А в среду еще до начала матча президент Португалии встретился с Владимиром Путиным.

- Хочу поздравить вас с великолепной организацией чемпионата. Весь мир с огромным интересом и страстью следит за этим праздником, - рассказал португальский лидер российскому президенту. - Вчера я предпринял прогулку по Москве, спустился в ваш метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу вчерашнего выигрыша.

Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Радость фанатов разделил и сам Марселу Ребелу де Соуза — он с удовольствием фотографировался с пассажирами, которые узнали в пожилом господине в костюме с галстуком португальского президента.

- Радость ребенка! Случайные встречи еще не были настолько случайными! Уж кого-кого, а президента Португалии в полуночном московском метро я точно не рассчитывала встретить! - подписала в соцсетях совместное селфи москвичка Яна Макаренцева. - Dear Marcelo Rebelo de Sousa, thank you for being such an open-minded president! (Дорогой Марсело Ребело де Соуза, благодарю вас за то, что вы такой непредсказуемый президент! - Прим.авт.)

К слову, это далеко не первый раз, когда политик удивляет своей непринужденностью и простотой. Так, на днях на пляже в пригороде Лиссабона он не только сфотографировался с узнавшим его прохожим, но и записал видеопривет. Отсутствие галстука, как впрочем и рубашки никого не смутило — пляж ведь! Отметим, что Марселу Ребелу де Соуза руководит страной с 2016 года.

