Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Срок царь-батюшка скостит, проценты останутся!
Анатолий Клёсов. Кем был Рюрик? ДНК-анализ раскрывает тайны истории
Киевский суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 22 июн...
Украинский блогер призвал выжечь напалмом всех людей на Донбассе
Главная / В России

Президент Португалии в Москве сделал селфи с Забивакой и прокатился в метро

20 июня 2018, 17:54  •  76 • В России

Сегодняшний матч на стадионе «Лужники» для португальской сборной оказался особенно ответственным, ведь за ходом игры с марокканцами с трибун лично наблюдал президент страны. Накануне политик прилетел в Москву, чтобы своими глазами увидеть, как проходит чемпионат мира. У трапа самолета де Соузу встретил талисман ЧМ-2018 Забивака, с которым гость тут же сфотографировался. А в среду еще до начала матча президент Португалии встретился с Владимиром Путиным.

- Хочу поздравить вас с великолепной организацией чемпионата. Весь мир с огромным интересом и страстью следит за этим праздником, - рассказал португальский лидер российскому президенту. - Вчера я предпринял прогулку по Москве, спустился в ваш метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу вчерашнего выигрыша.

Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Радость фанатов разделил и сам Марселу Ребелу де Соуза — он с удовольствием фотографировался с пассажирами, которые узнали в пожилом господине в костюме с галстуком португальского президента.

- Радость ребенка! Случайные встречи еще не были настолько случайными! Уж кого-кого, а президента Португалии в полуночном московском метро я точно не рассчитывала встретить! - подписала в соцсетях совместное селфи москвичка Яна Макаренцева. - Dear Marcelo Rebelo de Sousa, thank you for being such an open-minded president! (Дорогой Марсело Ребело де Соуза, благодарю вас за то, что вы такой непредсказуемый президент! - Прим.авт.)

К слову, это далеко не первый раз, когда политик удивляет своей непринужденностью и простотой. Так, на днях на пляже в пригороде Лиссабона он не только сфотографировался с узнавшим его прохожим, но и записал видеопривет. Отсутствие галстука, как впрочем и рубашки никого не смутило — пляж ведь! Отметим, что Марселу Ребелу де Соуза руководит страной с 2016 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
76
Источник
Похожие новости
20 июня 2018, 17:54
Президент Португалии в Москве сделал селфи с Забивакой и прокатился в метро
19 июня 2018, 15:54
Раджаб Абдулатипов, брат экс-главы Дагестана: Я, что, бандит? Информация, что я "совершил преступление" и теперь "под арестом", высосана из пальца
20 июня 2018, 17:54
Украинский блогер призвал выжечь напалмом всех людей на Донбассе

19 июня 2018, 19:09
В МВД решили упростить получение гражданства соотечественникам и политическим беженцам
19 июня 2018, 19:09
Шойгу запустит новую «Эру»
20 июня 2018, 04:54
Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 июня 2018, 18:39
«Русские не послушали Израиль, и теперь их ждет возмездие»
14 июня 2018, 18:39
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
18 июня 2018, 07:40
Вечер с Владимиром Соловьевым от 17.06.18
14 июня 2018, 01:09
Украина страхуется от суда по крушению малазийского Boeing (РАКЕТА.News)
15 июня 2018, 15:54
«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России
15 июня 2018, 10:54
Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ
16 июня 2018, 01:39
Рекорды российского ЧМ на Украине, диагноз Дзагоеву и «скромность» Головина: обзор событий второго дня ЧМ-2018 в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.