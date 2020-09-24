Президент понимает - пора проводить чистку элит: В обойму может попасть и Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил сегодня, что банк перестаёт быть банком. Теперь у нас просто Сбер, который работает как экосистема. То есть под одной большой крышей будет куча бизнес-проектов с единым лого. О том, что это, прямо скажем, странно для государственного банка, учредитель Царьграда Константин Малофеев и ведущий нашего телеканала Юрий Пронько говорят не первый раз. Вот и ребрендинг Сбербанка обсуждался накануне самым внимательным образом.

Итак, что же предлагает Греф в результате ребрендинга? Вместе со сменой логотипа презентованы:

новый формат офисов без касс и с кофе;

семейство виртуальных помощников "Салют";

единая подписка "Сбер Прайм" на сервисы Сбера (естественно, за отдельную плату);

банкоматы, узнающие клиентов в лицо и по голосу (а это, как известно, очередной "прыжок" к повальному сбору биометрических данных);

умные ТВ-приставки SberBox, которые будут подключаться к помощникам "Салют" и принимать команды.

Конечно, рассказывали о новинках гораздо дольше. Но мы решили сократить время читателям. А тем, кто хочет подробностей, предлагаем сходить на сайт Сбера - там всё опубликовано.

Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" напомнил о главной претензии к Грефу. Как руководитель государственного банка, он должен обеспечивать развитие экономики, помогая другим бизнесам дешёвыми кредитами. И уж никак Греф не должен нагружать своих клиентов новыми комиссиями. Конечно, если он глава госбанка. Но всё происходит иначе. В этом году все клиенты Сбера получили новую денежную повинность - комиссии за переводы. А проценты по кредитам давно уже выходят за рамки разумного, о чём говорил и Юрий Пронько.

Собственно, отказ быть действительно государственным банком (институтом развития) и есть главная претензия к Грефу. Но рано или поздно придётся понять, что Сбер не может существовать в том же стиле, уверен Малофеев:

"Россия - государство, живущее под санкциями и замыкающееся внутри своих мобилизационных возможностей, - подчеркнул Малофеев. - И мы неплохо научились жить по новым правилам. Рано или поздно вместо SWIFT у нас появится собственная система. Или же они сами отключат нам SWIFT, придравшись к очередному отравленному "хомячку". Но лучше, если мы сами наконец наберёмся решимости и поймём: в России главный банк может и должен быть институтом развития".

Безусловно, такая политика повлечёт за собой чистку элит. Более того, пора проводить чистку так называемых элит, которые в эфире Царьграда чаще называют "гламурятником". "И, вероятно, это (необходимость чистки. - Ред.) понимает и президент России", - подчеркнул Константин Малофеев.