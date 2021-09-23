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Президент Польши заговорил об ухудшении отношений с США и оконфузился

23 сентября 2021, 14:00  •  277 • Политика
Анджей Дуда. Фото: R4924_italyphotopress via www.im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Свою оговорку польский лидер даже не заметил
Во время нахождения на Генассамблее ООН, президент Польши Анджей Дуда решил затронуть вопрос ухудшения отношений с США. Правда, давая интервью журналистам, польский лидер допустил серьезную оговорку, назвав Джо Байдена именем его предшественника. 
Пытаясь проанализировать происходящее в отношениях Варшавы и Вашингтона, Дуда предположил, что у текущей администрации немало внутренних проблем, которые требуют срочного решения. Правда, по мнению польского лидера, президентом в Соединенных Штатах по-прежнему является Дональд Трамп, пишет телеканал "360". 
"В настоящее время у администрации президента Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане", 
– поделился своими мыслями Дуда, добавив, что это более насущные проблемы, чем улучшение двусторонних отношений с Польшей. 
Такая ошибка не осталась без внимания пользователей Сети. Так, Марчин Тык в своем "Твиттере" отметил, что президент, как и всегда, умеет неприятно удивить. 
"Для него президент США по-прежнему Дональд Трамп. Возможно, именно поэтому у него нет приглашения из Вашингтона? Жесть!"
– заключил Тык, комментируя провал Дуды в Нью-Йорке. 
Ранее президент Польши оскорбил Ангелу Меркель, отказав ей во встрече во время прощального тура канцлера. 

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