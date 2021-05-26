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Президент Польши вновь оскорбил Россию
26 мая 2021, 22:40 • 135 • Политика
В комментариях на очередное резкое заявление пользователи припомнили слова Путина и призвали выслать польского посла из страны.
Президент Польши Анджей Дуда вновь выступил с агрессивной риторикой в адрес России. Во время выступления в Грузии Дуда назвал нашу страну "ненормальной".
Он также использовал излюбленный русофобами штамп, что Россия якобы "страна-агрессор".
По словам Дуды, он намерен поднять вопрос об отношениях с Москвой и в ГА ООН, и в ОБСЕ.
На очередные резкие заявления в рунете ответили категорично.
"Никаких польских товаров в России не должно быть по определению... а посла выслать в 24 часа..." - пишет в комментариях РИА Новости banjo.
"Так вот кого имел в виду Путин, когда говорил: "Зубы выбьем!" - заметил Алексей.
"Как бы не произошёл очередной раздел Польши", - язвительно добавил Caustic.
Ранее президент России Владимир Путин указывал западным политикам, что угроза от Москвы является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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