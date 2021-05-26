Президент Польши вновь оскорбил Россию

В комментариях на очередное резкое заявление пользователи припомнили слова Путина и призвали выслать польского посла из страны.

Президент Польши Анджей Дуда вновь выступил с агрессивной риторикой в адрес России. Во время выступления в Грузии Дуда назвал нашу страну "ненормальной".

Он также использовал излюбленный русофобами штамп, что Россия якобы "страна-агрессор".

По словам Дуды, он намерен поднять вопрос об отношениях с Москвой и в ГА ООН, и в ОБСЕ.

На очередные резкие заявления в рунете ответили категорично.

"Никаких польских товаров в России не должно быть по определению... а посла выслать в 24 часа..." - пишет в комментариях РИА Новости banjo.

"Так вот кого имел в виду Путин, когда говорил: "Зубы выбьем!" - заметил Алексей.

"Как бы не произошёл очередной раздел Польши", - язвительно добавил Caustic.

Ранее президент России Владимир Путин указывал западным политикам, что угроза от Москвы является "выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".