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Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt

13 сентября 2021, 01:00  •  148 • Политика
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель, не поприветствовав её лично в Варшаве в рамках официального визита канцлера ФРГ, уверен журналист Die Welt. По его мнению, так Анджей Дуда отомстил гостье за прошлую обиду.
Журналист немецкой газеты Die Welt Филипп Фриц заявил об оскорблении, нанесённом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель польским президентом Анджеем Дудой.
Согласно информации автора материала, немецкий канцлер была вынуждена в срочном порядке менять план визита в Варшаву, так как планировавшиеся заблаговременно переговоры с главой республики не состоялись.
Меркель в итоге встретилась с премьер-министром Матеушем Моравецким, который подарил ей цветы, но Дуда так и не поприветствовал канцлера лично в своей стране в рамках её "прощального турне".
Фриц указал, что СМИ страны незадолго до прибытия Меркель писали, что президент может не принять гостью в очном формате, поскольку будет участвовать в памятных мероприятиях в Катовице.
Журналист Die Welt считает, что на этот шаг Дуда пошёл сознательно - это ответ канцлеру на то, что она не позвала его на слушания в кабмине в немецкую столицу.
Таким образом, холодный приём, который оказали Меркель в Польше, - это намеренное оскорбление, сигнализирующее о разногласиях между странами, резюмировал журналист.

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