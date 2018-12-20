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Президент Польши решил отозвать посла с Украины
20 декабря 2018, 09:09 • 625 • Украина
Президент Польши Анджей Дуда принял решение об отстранении от должности польского посла на Украине Яна Пекло, он будет отозван 31 января 2019 года.
Reuters © Stoyan Nenov
Об этом говорится в постановлении, опубликованном правительственным порталом «Польский монитор».
«На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности чрезвычайного и полномочного посла Польши на Украине», — указано в документе.
В августе Саудовская Аравия объявила посла Канады персоной нон грата.
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