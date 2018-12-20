Президент Польши решил отозвать посла с Украины

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Президент Польши Анджей Дуда принял решение об отстранении от должности польского посла на Украине Яна Пекло, он будет отозван 31 января 2019 года.

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Об этом говорится в постановлении, опубликованном правительственным порталом «Польский монитор». «На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности чрезвычайного и полномочного посла Польши на Украине», — указано в документе. В августе Саудовская Аравия объявила посла Канады персоной нон грата.