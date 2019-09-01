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Президент Польши "перенес" конец Второй мировой войны на 1989 год
01 сентября 2019, 10:54 • 123 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для его страны Вторая мировая война завершилась лишь в 1989 году. Он также обвинил СССР в том, что после заключения договора с нацистской Германией он "захватил" Польшу в 1939 году.
Как заявил Дуда в интервью Bild, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин договорились об "уничтожении" Польши в пакте Молотова-Риббентропа, после чего Красная армия как якобы "главный союзник" Германии вошла в Польшу в сентябре 1939 года.
"Россия до сих пор притворяется, словно ничего не знает об этом", — заявил польский президент. По его словам, по окончании войны Польша не стала свободной, а вместо этого стала "заложником коммунизма".
"Коммунистический режим", подчеркнул Дуда, преследовал поляков, сажал их в тюрьмы и казнил вплоть до 1960-х годов. "Мировая война и ее последствия закончились для Польши только в 1989 году", — пожаловался он газете.
Дуда заявил, что намерен активно поддерживать увеличение контингента войск США и Германии в Польше. Кроме того, он пообещал стремиться к созданию в Польше не только "Форта Трампа, но и "Форта Меркель".
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