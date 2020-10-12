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Президент Польши оконфузился перед Зеленским словами о Крыме
12 октября 2020, 20:40 • 94 • Политика
Анджей Дуда неожиданно отказал украинскому лидеру в праве на полуостров
Сегодня состоялась встреча президентов Польши и Украины. Главы государств обсудили вопросы восстановления границ Украины и сохранения санкций против РФ. Однако Анджей Дуда серьезно оконфузился, говоря о принадлежности спорных территорий.
Глава Польши заявил, что изменение границ, установленных по итогам Второй мировой войны, недопустимо. На ошибку польского президента указал политолог Владимир Корнилов, который подчеркнул, что после войны Крым был назначен частью России.
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