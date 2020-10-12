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Президент Польши оконфузился перед Зеленским словами о Крыме

12 октября 2020, 20:40  •  94 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анджей Дуда неожиданно отказал украинскому лидеру в праве на полуостров
Сегодня состоялась встреча президентов Польши и Украины. Главы государств обсудили вопросы восстановления границ Украины и сохранения санкций против РФ. Однако Анджей Дуда серьезно оконфузился, говоря о принадлежности спорных территорий.
Глава Польши заявил, что изменение границ, установленных по итогам Второй мировой войны, недопустимо. На ошибку польского президента указал политолог Владимир Корнилов, который подчеркнул, что после войны Крым был назначен частью России.
Как тонко Дуда сегодня в присутствии Зе отказал Украине в праве на Крым!
Цитирую польского президента: «Любое перемещение границ после Второй мировой войны... является недопустимым».
Напомню, после Второй мировой войны Крым остался частью России❗️
Киев выразит протест Польше?

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