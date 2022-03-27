|
Президент Польши объяснил политику Венгрии по отношению к России: "Мне трудно это понять"
27 марта 2022, 10:15 • 258 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда высказался о политике Венгрии по отношению к России. По его словам, Будапешт дорого заплатит за свою позицию.
Анджей Дуда заявил, что политика Венгрии по отношению к России связана с энергетической зависимостью станы от Москвы. Из-за этого, как считает Дуда, премьер-министр страны Виктор Орбан оказался в сложном положении. Однако, как считает польский президент, политики всей Европы оказались в подобной ситуации, что не помешало им принять антирусские решения.
"Мне трудно это понять, так как эта политика очень дорого обойдётся Венгрии", - заявил Дуда.
Отметим, ранее официальный Будапешт заявил об отказе поставок вооружения Украине через свою территорию. Кроме того, венгерское правительство выступило против расширения антироссийских санкций и введения бесполётной зоны над нашей страной.
Подпишитесь на нас
258
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2022, 02:40
|
20 марта 2022, 19:15
|
25 марта 2022, 08:40
|
21 марта 2022, 08:05
|
20 марта 2022, 16:20
|
25 марта 2022, 05:10
|
26 марта 2022, 15:00