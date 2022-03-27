Президент Польши объяснил политику Венгрии по отношению к России: "Мне трудно это понять"

Президент Польши Анджей Дуда высказался о политике Венгрии по отношению к России. По его словам, Будапешт дорого заплатит за свою позицию.

Анджей Дуда заявил, что политика Венгрии по отношению к России связана с энергетической зависимостью станы от Москвы. Из-за этого, как считает Дуда, премьер-министр страны Виктор Орбан оказался в сложном положении. Однако, как считает польский президент, политики всей Европы оказались в подобной ситуации, что не помешало им принять антирусские решения.

"Мне трудно это понять, так как эта политика очень дорого обойдётся Венгрии", - заявил Дуда.

Отметим, ранее официальный Будапешт заявил об отказе поставок вооружения Украине через свою территорию. Кроме того, венгерское правительство выступило против расширения антироссийских санкций и введения бесполётной зоны над нашей страной.