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Президент Польши объяснил политику Венгрии по отношению к России: "Мне трудно это понять"

27 марта 2022, 10:15  •  258 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда высказался о политике Венгрии по отношению к России. По его словам, Будапешт дорого заплатит за свою позицию.
Анджей Дуда заявил, что политика Венгрии по отношению к России связана с энергетической зависимостью станы от Москвы. Из-за этого, как считает Дуда, премьер-министр страны Виктор Орбан оказался в сложном положении. Однако, как считает польский президент, политики всей Европы оказались в подобной ситуации, что не помешало им принять антирусские решения.
"Мне трудно это понять, так как эта политика очень дорого обойдётся Венгрии", - заявил Дуда.
Отметим, ранее официальный Будапешт заявил об отказе поставок вооружения Украине через свою территорию. Кроме того, венгерское правительство выступило против расширения антироссийских санкций и введения бесполётной зоны над нашей страной.

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