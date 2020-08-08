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Президент Польши обещает "вернуть" Украине Крым через ОБСЕ
08 августа 2020, 05:45 • 20 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда обещает "вернуть" Украине Крым через ОБСЕ, в которой Варшава станет председателем в 2022 году.
Варшава будет отстаивать интересы Украины в рамках ОБСЕ. ОБ этом заявил переизбранный на новый срок президент Польши Анджей Дуда.
Как напомнил политик, в 2022 году к польской стороне перейдёт председательство в организации. Приоритетом станут безопасность Польши и "всего континента". Дуда также обещает помочь Киеву вернуть контроль над Крымом и республиками Донбасса.
"Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа - Украины", - цитирует слова польского президента издание "Главред".
Напомним президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть в повестку дня "вопрос Крыма". По мнению политика, годами звучал только вопрос о прекращении конфликта в Донбассе, однако война якобы началась с полуострова. Он также пообещал вернуть в города Крыма и Донбасса сине-жёлтые флаги.
"Мы сделаем всё, чтобы однажды долгожданный мир и сине-жёлтые флаги были в каждом украинском городе и посёлке на востоке Украины и в Крыму", - цитирует его слова телеканал "360".
По итогам референдума 2014 года Крым вошёл в состав России.
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