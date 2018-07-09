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Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой

09 июля 2018, 10:24  •  53 • Украина

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда, прибывший на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Волынской резни, назвал эту трагедию этнической чисткой.

11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики. По словам Дуды, это "годовщина геноцида, произошедшего на Волыни".

"Это печальная дата для многих польских семей, которые в 1942-м, 1943-м, 1944 году потеряли на Волыни своих близких. Считается, что тут были убиты около 100 тыс. поляков - не солдат, а простых людей, аграриев, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков", - отметил президент Польши во время посещения кладбища, где похоронены жертвы тех событий.

"Не было никакой войны между Польшей и Украиной. Это была обычная этническая чистка, - добавил Дуда, слова которого цитирует Польское агентство печати. - Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий".

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