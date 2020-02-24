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Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

24 февраля 2020, 18:24  •  62 • Украина
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
 
Reuters
 

«Россия — агрессор на Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска», — цитирует wPolityce польского лидера.

По его словам, Россия «поддерживает так называемых сепаратистов», она, по мнению главы государства, агрессивна в отношении других стран.

«Она демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство. Следовательно, нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — добавил он.

Ранее Дуда заявлял, что не считает Россию врагом НАТО. По итогам саммита альянса он указывал, что Россия является соседом, с которым НАТО не всегда соглашается, считая некоторые действия недопустимыми.

Осенью 2018 года бывший первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявлял, что не считает Россию агрессором.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, а «российская угроза» является выдумкой.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта и выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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