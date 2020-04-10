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Президент Польши использует COVID-19 в политических целях - Михеев

10 апреля 2020, 03:35  •  47 • Политика
Политолог, телеведущий Сергей Михеев в разговоре с Царьградом прокомментировал предложение польского президента Анджея Дуды о возможности провести выборы государства по почте. По мнению эксперта, это не что иное, как попытка политика использовать сложившуюся ситуацию в своих целях.
В разговоре с Царьградом политолог и телеведущий Сергей Михеев назвал заявление главы Польши Анджея Дуды о том, что выборы можно провести по почте, откровенной попыткой использовать ситуацию с коронавирусом в политических целях.
"Такая мутация демократии. Особенно характерно то, что это происходит в Восточной Европе, и особенно то, что происходит в Польше. Ну, мне кажется, это очень показательно. Вот и всё, собственно, что тут ещё сказать", - отметил эксперт.
Он отметил, что с трудом может себе представить, как можно провести выборы президента по почте.
"Насколько я понимаю, это невозможно. Потому что для этого нужна какая-то специальная система верификации подписи, специальная система проверки того, тот ли это человек написал, не тот. Есть ли это в Польше - скорее всего, нет. Ну, понятно, что наверняка я этого не знаю. Но сколько я живу, так сказать, не помню таких прецедентов", - заключил Михеев.

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