Президент Польши использует COVID-19 в политических целях - Михеев

В разговоре с Царьградом политолог и телеведущий Сергей Михеев назвал заявление главы Польши Анджея Дуды о том, что выборы можно провести по почте, откровенной попыткой использовать ситуацию с коронавирусом в политических целях.

"Такая мутация демократии. Особенно характерно то, что это происходит в Восточной Европе, и особенно то, что происходит в Польше. Ну, мне кажется, это очень показательно. Вот и всё, собственно, что тут ещё сказать", - отметил эксперт.

Он отметил, что с трудом может себе представить, как можно провести выборы президента по почте.

"Насколько я понимаю, это невозможно. Потому что для этого нужна какая-то специальная система верификации подписи, специальная система проверки того, тот ли это человек написал, не тот. Есть ли это в Польше - скорее всего, нет. Ну, понятно, что наверняка я этого не знаю. Но сколько я живу, так сказать, не помню таких прецедентов", - заключил Михеев.