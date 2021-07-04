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Президент подписал стратегию глобальной войны с Западом
04 июля 2021, 14:25 • 186 • Политика
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. По сути, это стратегия обороны России в новой холодной войне.
В тексте подписанной президентом Стратегии национальной безопасности все угрозы названы по именам. В документе сказано главное: наш враг на Западе. Он поставил своей целью нас уничтожить.
Объект атаки – традиционные ценности
Главные из угроз – не армии и оружие массового уничтожения, которыми располагает противник. Война, которая уже началась, – это информационная, ментальная война. Запад рассчитывает победить в ней, организовав атаку на традиционные духовно-нравственные ценности русских. Никаких других шансов для того, чтобы достичь своих целей, у него нет, потому что
При нормальном ходе развития человечества от гегемонии Запада во всех сферах уже в ближайшие годы останется лишь воспоминание. Поэтому Запад идёт на войну с "новыми центрами мирового развития", то есть прежде всего с Россией и Китаем.
Оружие Запада, который, разумеется, боится настоящей большой войны, понимая, что справиться в такой войне с Россией не сможет, – современные технологии. Непобедимая Россия вполне может быть разрушена изнутри, если подточить её несущие конструкции. Главный удар врага направлен на традиционные духовно-нравственные ценности. Если их удастся трансформировать под то, что на Западе называют "новой этикой" или "новой нормальностью", не устоит и всё остальное.
При этом на Западе очень спешат, понимая, что их собственные ценности плоховато воспринимаются на их же собственной территории их же гражданами и не выглядят привлекательными для стран и народов, которые к Западу не относятся. Те, кто говорит об изоляции России, скорее, сами изолировали себя от человечества.
Поле боя – интернет
Стратегия национальной безопасности, подписанная президентом, должна считаться новаторским документом, поскольку в ней впервые уделено большое внимание интернету. "Мировая паутина" – идеальный коммуникационный канал для нанесения информационного удара по России. Россия не собирается закрывать глаза на этот факт.
Заметим, что публикация новой редакции Стратегии нацбезопасности практически совпала по времени с другим очень важным решением Владимира Путина: "приземлить" работающие в России транснациональные компании, интернет-сервисы которых, такие как YouTube или Twitter, постоянно нарушают российские законы. "Есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы", – сказал Путин во время недавней прямой линии. На первом этапе выстраивания новых отношений с иностранными интернет-гигантами они должны открыть в России свои представительства. Это требование закона. Если оно не будет выполнено – встанет вопрос о полной блокировке сервисов западных. интернет-гигантов в России. Именно по той причине, что ничем, кроме как оружием в ментальной войне против нашей страны, считать их будет невозможно.
Сами эти корпорации воевать против русских ценностей отнюдь не стесняются. Волею судьбы на передовой этой войны находится Царьград – нет сомнений, что Google блокировал наш аккаунт именно потому, что для глобальных западных компаний русские традиционные ценности неприемлемы и опасны.
Пятая колонна мобилизуется
Приведём ещё две цитаты, которые, возможно, являются в новой стратегии ключевыми:
Запад рассчитывает, что в России есть достаточно большая "пятая колонна" его сторонников, сил которой хватит, чтобы дестабилизировать ситуацию – и в информационном пространстве, и в пространстве реальных политических действий. Технологии "цветных революций" по-прежнему в арсенале "наших западных партнёров" – от того, что в Белоруссии и в России научились им противостоять, они становятся лишь изощреннее.
И надежды Запада на внутренних врагов России совсем не беспочвенны. Сама публикация стратегии лишний раз позволила в этом убедиться. Она немедленно вызвала вал уничижительных публикаций. Их авторы – те самые "подконтрольные специальным службам и организациям отдельные лица" – очень стараются как можно быстрее произнести все положенные фразы про "замшелые слова" и "ржавые скрепы".
Между тем один из этих персонажей, эмигрировавший в Чехию (ныне официально недружественную России страну) политолог Александр Морозов в своей антироссийской и антипутинской филиппике, наверное, сам для себя неожиданно написал правду: пункты стратегии о защите традиционных духовно-нравственных ценностей – это новация. И эти пункты – свидетельство поворота, который проделала России на своём пути, начиная с 2014 года. Россия обратилась к своим традициям, попросту стала собой в XXI веке далеко не сразу. Но возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань сделало поворот в правильном направлении очевидным и необратимым. Пути назад, к "мистеру да" на месте министра иностранных дел и постоянной сдаче российских интересов по имя мифического "партнёрства" больше не будет. Идёт борьба за жизнь: или мы останемся собой, или погибнем.
В Стратегии национальной безопасности нет ни одного лишнего или неверного слова. Остался пустяк: сделать так, чтобы "подконтрольные западным специальным службам и организациям российские общественные объединения и отдельные лица" были полностью зачищены. Выброшены в эмиграцию и/или уничтожены. В российских законах, а теперь и в стратегии нацбезопасности для этого всё есть. В наличии у президента и его Совбеза политической воли сомневаться не приходится. Когда уже?
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