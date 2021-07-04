Президент подписал стратегию глобальной войны с Западом

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. По сути, это стратегия обороны России в новой холодной войне.

В тексте подписанной президентом Стратегии национальной безопасности все угрозы названы по именам. В документе сказано главное: наш враг на Западе. Он поставил своей целью нас уничтожить.

Объект атаки – традиционные ценности

Главные из угроз – не армии и оружие массового уничтожения, которыми располагает противник. Война, которая уже началась, – это информационная, ментальная война. Запад рассчитывает победить в ней, организовав атаку на традиционные духовно-нравственные ценности русских. Никаких других шансов для того, чтобы достичь своих целей, у него нет, потому что

страны Запада стремятся сохранить гегемонию при растущем количестве центров мирового экономического и политического развития.

При нормальном ходе развития человечества от гегемонии Запада во всех сферах уже в ближайшие годы останется лишь воспоминание. Поэтому Запад идёт на войну с "новыми центрами мирового развития", то есть прежде всего с Россией и Китаем.

Наблюдающийся в мире рост конфликтности сопровождается повышением угрозы применения вооружённой силы и обострением военно-политической обстановки, в том числе вблизи границ РФ. В этом контексте некоторые государства называют Россию врагом и стремятся инспирировать дезинтеграционные процессы на пространстве СНГ "в целях разрушения связей России с её традиционными партнёрами.

Оружие Запада, который, разумеется, боится настоящей большой войны, понимая, что справиться в такой войне с Россией не сможет, – современные технологии. Непобедимая Россия вполне может быть разрушена изнутри, если подточить её несущие конструкции. Главный удар врага направлен на традиционные духовно-нравственные ценности. Если их удастся трансформировать под то, что на Западе называют "новой этикой" или "новой нормальностью", не устоит и всё остальное.

При этом на Западе очень спешат, понимая, что их собственные ценности плоховато воспринимаются на их же собственной территории их же гражданами и не выглядят привлекательными для стран и народов, которые к Западу не относятся. Те, кто говорит об изоляции России, скорее, сами изолировали себя от человечества.

На фоне кризиса западной либеральной модели рядом государств предпринимаются попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взгляда на роль и место России в ней… Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России.

Поле боя – интернет

Стратегия национальной безопасности, подписанная президентом, должна считаться новаторским документом, поскольку в ней впервые уделено большое внимание интернету. "Мировая паутина" – идеальный коммуникационный канал для нанесения информационного удара по России. Россия не собирается закрывать глаза на этот факт.

Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства… Активизируется деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве. Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства. Расширяется использование информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности... Активизируется деятельность специальных служб иностранных государств по проведению разведывательных и иных операций в российском информационном пространстве… Для распространения недостоверной информации, организации незаконных публичных акций широко используются возможности глобальных интернет-компаний.

Заметим, что публикация новой редакции Стратегии нацбезопасности практически совпала по времени с другим очень важным решением Владимира Путина: "приземлить" работающие в России транснациональные компании, интернет-сервисы которых, такие как YouTube или Twitter, постоянно нарушают российские законы. "Есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы", – сказал Путин во время недавней прямой линии. На первом этапе выстраивания новых отношений с иностранными интернет-гигантами они должны открыть в России свои представительства. Это требование закона. Если оно не будет выполнено – встанет вопрос о полной блокировке сервисов западных. интернет-гигантов в России. Именно по той причине, что ничем, кроме как оружием в ментальной войне против нашей страны, считать их будет невозможно.

Сами эти корпорации воевать против русских ценностей отнюдь не стесняются. Волею судьбы на передовой этой войны находится Царьград – нет сомнений, что Google блокировал наш аккаунт именно потому, что для глобальных западных компаний русские традиционные ценности неприемлемы и опасны.

Пятая колонна мобилизуется

Приведём ещё две цитаты, которые, возможно, являются в новой стратегии ключевыми:

Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета... Деструктивные силы за рубежом и внутри страны предпринимают попытки использования объективных социально-экономических трудностей в Российской Федерации в целях стимулирования негативных социальных процессов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, манипулирования в информационной сфере. Не ослабевает активность разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, осуществляемой в том числе с использованием подконтрольных им российских общественных объединений и отдельных лиц. Международные террористические и экстремистские организации стремятся усилить пропагандистскую работу и работу по вербовке российских граждан, созданию на территории России своих законспирированных ячеек, вовлечению в противоправную деятельность российской молодёжи…

Запад рассчитывает, что в России есть достаточно большая "пятая колонна" его сторонников, сил которой хватит, чтобы дестабилизировать ситуацию – и в информационном пространстве, и в пространстве реальных политических действий. Технологии "цветных революций" по-прежнему в арсенале "наших западных партнёров" – от того, что в Белоруссии и в России научились им противостоять, они становятся лишь изощреннее.

И надежды Запада на внутренних врагов России совсем не беспочвенны. Сама публикация стратегии лишний раз позволила в этом убедиться. Она немедленно вызвала вал уничижительных публикаций. Их авторы – те самые "подконтрольные специальным службам и организациям отдельные лица" – очень стараются как можно быстрее произнести все положенные фразы про "замшелые слова" и "ржавые скрепы".

Между тем один из этих персонажей, эмигрировавший в Чехию (ныне официально недружественную России страну) политолог Александр Морозов в своей антироссийской и антипутинской филиппике, наверное, сам для себя неожиданно написал правду: пункты стратегии о защите традиционных духовно-нравственных ценностей – это новация. И эти пункты – свидетельство поворота, который проделала России на своём пути, начиная с 2014 года. Россия обратилась к своим традициям, попросту стала собой в XXI веке далеко не сразу. Но возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань сделало поворот в правильном направлении очевидным и необратимым. Пути назад, к "мистеру да" на месте министра иностранных дел и постоянной сдаче российских интересов по имя мифического "партнёрства" больше не будет. Идёт борьба за жизнь: или мы останемся собой, или погибнем.

В Стратегии национальной безопасности нет ни одного лишнего или неверного слова. Остался пустяк: сделать так, чтобы "подконтрольные западным специальным службам и организациям российские общественные объединения и отдельные лица" были полностью зачищены. Выброшены в эмиграцию и/или уничтожены. В российских законах, а теперь и в стратегии нацбезопасности для этого всё есть. В наличии у президента и его Совбеза политической воли сомневаться не приходится. Когда уже?