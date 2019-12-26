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Президент поддержал выдачу земли фермерам

26 декабря 2019, 19:39  •  97 • В России

Одним из наиболее значимых предложений, прозвучавших в ходе Госсовета по сельскому хозяйству, стала инициатива губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- Фермерам трудно конкурировать с агрохолдингами по приобретению земли на торгах, они предлагают предоставлять землю без торгов, - рассказал он. - Но в то время, когда эта норма работала, одни фермеры имели десятки, сотни гектаров, так как были приближены к тем, кто эту землю предоставлял, а другие не имели ничего. Если эту норму вернем, будет крайность. Если можно, введите критерии для фермеров, в каком случае они могут получать землю без торгов.

В качестве такого условия губернатор предложил регистрацию крестьянского фермерского хозяйства, разведение крупного рогатого скота и сохранение его поголовья, а землю по этому проекту можно выделать по гектар на 1 корову, но не более ста гектаров в сумме.

– Это правильно, надо выработать критерии для предприятий, которых можно наделять землей в особом порядке, - поддержал Владимир Путин.

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