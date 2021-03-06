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Президент ПМР: «Приднестровье – не милицейское государство!»

06 марта 2021, 02:05  •  42 • Украина
Красносельский отдал двадцать лет службе в милиции Приднестровья, которая 5 марта отметила свой тридцатилетний юбилей
В Приднестровской Молдавской Республике 5 марта отмечается День образования МВД Республики. В этом году МВД ПМР отмечает свой тридцатилетний юбилей. В этот день президент ПМР Вадим Красносельский дал интервью пресс-службе ведомства, в котором, прежде всего, ответил на вопрос, является ли Республика милицейским государством, в чём зачастую обвиняют Тирасполь на правом берегу Днестра.
«С этим не соглашусь. У нас не авторитарное государство, на пьедестал не ставятся силовые структуры. В Приднестровье всё гармонично. А если кто-то из руководителей и служил когда-то в милиции, так это хорошо. Потому, что есть понимание закона и законности»,
– уверен глава ПМР.
По его мнению, милиция – это сила, это основа борьбы с преступностью, её функция – охрана общественного порядка.
Вадим Красносельский двадцать лет своей жизни отдал службе в органах МВД Приднестровья, из которых пять лет – на посту главы МВД. Поэтому в Кишинёве пренебрежительно и называют ПМР «милицейским государством».
Президент ПМР окончил харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, по специальности он – инженер-системотехник и кибернетик. В это время был разрушен Советский Союз, а вернувшись в родные Бендеры, особого выбора места работы не было, и Красносельский пошёл в милицию, «став старшим инженером оперативной связи спецтехники». Но приходилось заниматься не только связью. Уже потом он поступил в приднестровский университет на юридический факультет, получив второе высшее образование – юридическое.
«Будучи начальником милиции, а затем и министром внутренних дел, я много времени посвящал развитию спорта, развитию истории, развитию культуры нашего края. Строили жильё милиционерам. То есть, помимо узкопрофессиональных задач, я всегда старался что-то сделать для сохранения истории и культуры нашей родины»,
– отметил Вадим Красносельский.
В чём он уверен, так это в том, что в милицию следует идти по призванию, а также в том, что служба в милиции не меняет человека, но укрепляет его.
«То, что служба в милиции укрепила, – это, конечно же, да. Это сто процентов. Она закалила, укрепила, позволила лучше понимать отношения между людьми, чётче понимать, что такое жизнь в целом, научила всегда приходить на помощь»,
– констатировал глава Приднестровья.
Соб. корр. ФСК
На фото. Президент ПМР Вадим Красносельский, источник – пресс-служба президента ПМР

Фонд Стратегической Культуры

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