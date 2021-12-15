Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
Главная / Украина

Президент ПМР: Молдова показала своё истинное лицо

15 декабря 2021, 08:25  •  80 • Украина
«Рано или поздно Кишинёву придётся вести диалог с Приднестровьем»
На президентских выборах в Приднестровской Молдавской республике победил Вадим Красносельский, получив 79,4% голосов. Его соперник – депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь – получил 11,8%, ещё 8,8% бюллетеней признаны недействительными.
«Для меня итоги голосования – подтверждение того, что мы всё делаем правильно. Подчеркну: не я, а мы. Потому что в течение пяти лет работала крепкая команда, в составе которой эффективные управленцы и сотни тысяч приднестровцев. Всё, чего мы достигли, а это немало, – результат наших совместных усилий, нашего общего труда. И предстоит сделать ещё много. Принятая Стратегия развития Приднестровья планомерно исполняется. Эффективность работы неоспорима. Цели понятны. Идём дальше»,
– рассказал Красносельский журналистам на следующий день после выборов.
По его словам, самое главное – это то, что Приднестровье живёт, а не выживает, несмотря на все обстоятельства – пандемию и всевозможные блокады, которые устраивает Молдавия – Республика развивается, в ПМР нет критического снижения экономических показателей. При этом власти Приднестровья в полной мере исполняют социальные обязательства, а государственные гарантии и льготы в Республике намного шире, чем у соседей, отметил президент.
Власти Молдовы призывали мировое сообщество не признавать президентские выборы в Приднестровье, молдавские пограничники не пропускали через свою территорию наблюдателей из Российской Федерации, были попытки помешать голосованию на местах. Однако, уверен Красносельский, эффект получился обратный – молдавские власти показали всему миру своё истинное лицо, которое оказалось совершенно не похоже на демократию.
«Приднестровье больше трёх десятилетий – самостоятельное государство. Мы должны были спросить у них разрешения на проведение выборов? Они у нас спрашивали, когда пытались отобрать у нас родной язык, нашу культуру и традиции, когда с оружием пришли в мирные приднестровские города, когда выбирали свой проевропейский вектор? Нет, не спрашивали. И мы не должны. У нас свой вектор, своя дорога, своё государство. Наши пути давно разошлись, и, думаю, все попытки связать несвязуемое тщетны»,
– уверен Вадим Красносельский.
Молдавские политологи не могут понять – для чего было устраивать скандалы вокруг приднестровских выборов, которые там проходят далеко не в первый раз? А запрет на въезд в Тирасполь через территорию Молдавии целой группе наблюдателей из России, среди которых были достаточно известные люди, спровоцировал резонанс в СМИ и этот резонанс явно не на пользу Кишинёву.
«Поразительно, но в отношении официальной российской делегации, присутствие которой в отличие от наблюдателей, кратно усиливает легальность прошедшего голосования, руководство страны будто бы воды в рот набрало. Оттого «спецоперация в аэропорту» выглядит ещё менее последовательной, вызывая только дополнительные вопросы. В том числе и о том, была ли она действительно направлена только против Приднестровья, или кому-то дополнительно захотелось пообострять отношения с Москвой»,
– пишет молдавский политолог Сергей Чебан.
Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон поздравил Вадима Красносельского с переизбранием на пост президента Приднестровья. Экс-президент Молдавии считает, что молдавские власти снова упустили случай показать себя адекватной стороной и перед жителями левого берега Днестра, и перед Россией. Однако Додон уверен – рано или поздно Кишинёву придётся вести диалог с Приднестровьем.
«‎Продолжение диалога на основе взаимоуважения, укрепление мер доверия – единственный путь к мирному урегулированию приднестровской проблемы. Призываю президента Молдовы, правительство и руководство парламента перестать озвучивать скандальные заявления и делать ошибочные шаги, которые могут отбросить процесс приднестровского урегулирования на десятилетия назад»‎,
– призвал бывший президент Молдавии.
Но пока Кишинёв явно не готов к переговорам с Тирасполем.
А в МИД Румынии поспешили заявить, что не признают легитимность президентских выборов, прошедших на левом берегу Днестра. Что касается приднестровского урегулирования, то оно, по мнению Бухареста, должно быть «в соответствии с международным правом, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и без ущерба для её европейского будущего». Только вот как быть с настоящим, из Румынии не сообщают.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



80
Источник
Похожие новости
13 декабря 2021, 14:55
Вопрос о государственной принадлежности Крыма и Донбасса будет решён на всеукраинском референдуме
13 декабря 2021, 07:20
Минобороны Великобритании перебросило на Донбасс 2 штурмовые роты и военную технику
13 декабря 2021, 23:10
Дойдут до Киева за 6 часов: генерал призвал гражданских готовиться воевать с Армией России
13 декабря 2021, 11:25
Украина в шаге от поражения: В Киеве паника из-за «подготовки нападения» со стороны России
12 декабря 2021, 16:10
«Об этом нельзя говорить»: Зеленский уклонился от ответа на вопрос «Россия — Ахметов»
15 декабря 2021, 04:55
На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 декабря 2021, 00:50
Журналиста грозили сдать Украине? Поведение Молдавии вызвало недоумение
15 декабря 2021, 00:50
Новый военный блок для англосаксов в Восточном полушарии
15 декабря 2021, 03:10
"Хочет быть похожим на Путина": Экс-глава офиса Зеленского объяснил, в чём ...
15 декабря 2021, 00:50
Вопрос климата станет оружием против России: Политолог о "большой игре" в С...
15 декабря 2021, 00:50
Стив приготовил "комок борща". Рассмешил и русских, и американцев
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
11 декабря 2021, 19:10
Захарова поставила CNN в тупик одним вопросом о США и России
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
09 декабря 2021, 12:20
Секретное соглашение Путина и Байдена: Что два человека скрыли от всего мира?
11 декабря 2021, 04:00
Авиакатастрофа 1966 года вызвала новые вопросы: Спустя полвека там нашли несметные богатства
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.