Президент ПМР: Молдова показала своё истинное лицо

«Рано или поздно Кишинёву придётся вести диалог с Приднестровьем»

На президентских выборах в Приднестровской Молдавской республике победил Вадим Красносельский, получив 79,4% голосов. Его соперник – депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь – получил 11,8%, ещё 8,8% бюллетеней признаны недействительными.

«Для меня итоги голосования – подтверждение того, что мы всё делаем правильно. Подчеркну: не я, а мы. Потому что в течение пяти лет работала крепкая команда, в составе которой эффективные управленцы и сотни тысяч приднестровцев. Всё, чего мы достигли, а это немало, – результат наших совместных усилий, нашего общего труда. И предстоит сделать ещё много. Принятая Стратегия развития Приднестровья планомерно исполняется. Эффективность работы неоспорима. Цели понятны. Идём дальше»,

– рассказал Красносельский журналистам на следующий день после выборов.

По его словам, самое главное – это то, что Приднестровье живёт, а не выживает, несмотря на все обстоятельства – пандемию и всевозможные блокады, которые устраивает Молдавия – Республика развивается, в ПМР нет критического снижения экономических показателей. При этом власти Приднестровья в полной мере исполняют социальные обязательства, а государственные гарантии и льготы в Республике намного шире, чем у соседей, отметил президент.

Власти Молдовы призывали мировое сообщество не признавать президентские выборы в Приднестровье, молдавские пограничники не пропускали через свою территорию наблюдателей из Российской Федерации, были попытки помешать голосованию на местах. Однако, уверен Красносельский, эффект получился обратный – молдавские власти показали всему миру своё истинное лицо, которое оказалось совершенно не похоже на демократию.

«Приднестровье больше трёх десятилетий – самостоятельное государство. Мы должны были спросить у них разрешения на проведение выборов? Они у нас спрашивали, когда пытались отобрать у нас родной язык, нашу культуру и традиции, когда с оружием пришли в мирные приднестровские города, когда выбирали свой проевропейский вектор? Нет, не спрашивали. И мы не должны. У нас свой вектор, своя дорога, своё государство. Наши пути давно разошлись, и, думаю, все попытки связать несвязуемое тщетны»,

– уверен Вадим Красносельский.

Молдавские политологи не могут понять – для чего было устраивать скандалы вокруг приднестровских выборов, которые там проходят далеко не в первый раз? А запрет на въезд в Тирасполь через территорию Молдавии целой группе наблюдателей из России, среди которых были достаточно известные люди, спровоцировал резонанс в СМИ и этот резонанс явно не на пользу Кишинёву.

«Поразительно, но в отношении официальной российской делегации, присутствие которой в отличие от наблюдателей, кратно усиливает легальность прошедшего голосования, руководство страны будто бы воды в рот набрало. Оттого «спецоперация в аэропорту» выглядит ещё менее последовательной, вызывая только дополнительные вопросы. В том числе и о том, была ли она действительно направлена только против Приднестровья, или кому-то дополнительно захотелось пообострять отношения с Москвой»,

– пишет молдавский политолог Сергей Чебан.

Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон поздравил Вадима Красносельского с переизбранием на пост президента Приднестровья. Экс-президент Молдавии считает, что молдавские власти снова упустили случай показать себя адекватной стороной и перед жителями левого берега Днестра, и перед Россией. Однако Додон уверен – рано или поздно Кишинёву придётся вести диалог с Приднестровьем.

«‎Продолжение диалога на основе взаимоуважения, укрепление мер доверия – единственный путь к мирному урегулированию приднестровской проблемы. Призываю президента Молдовы, правительство и руководство парламента перестать озвучивать скандальные заявления и делать ошибочные шаги, которые могут отбросить процесс приднестровского урегулирования на десятилетия назад»‎,

– призвал бывший президент Молдавии.

Но пока Кишинёв явно не готов к переговорам с Тирасполем.

А в МИД Румынии поспешили заявить, что не признают легитимность президентских выборов, прошедших на левом берегу Днестра. Что касается приднестровского урегулирования, то оно, по мнению Бухареста, должно быть «в соответствии с международным правом, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и без ущерба для её европейского будущего». Только вот как быть с настоящим, из Румынии не сообщают.