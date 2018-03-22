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Президент Перу опередил парламент и сам попросился в отставку

22 марта 2018, 01:54  •  23 • В мире
Президент Перу Педро Пабло Кучински обратится к народу Перу в связи с уходом в отставку.
Президент Перу подал прошение об отставке. Пабло Кучински передал конгрессу прошение об уходе с высшего поста.
Отмечается, что это решение было принято им за день перед министерским заседанием касательно объявления Пабло Кучински импичмента. Отмечается, что в парламенте намеревались рассмотреть инициативу об импичменте Кучински из-за дела о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.
Оппозиция страны ранее обнародовала видеозаписи, на которых было запечатлено, как сторонники президента уговаривают коллег не голосовать за отставку перуанского лидера.
Отмечается, что после подачи прошения президент обратится к народу Перу в связи со своим уходом.
Между тем, отметим, что ранее сам Пабло Кучински заявил, что использовал компанию на Виргинских островах, чтобы легально уклоняться от уплаты налогов США. Об этом он заявил во время 7-часового допроса в связи с расследованием коррупционного скандала.
Кучински стал президентом Перу в 2016 году.

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