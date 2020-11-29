«Президент оказался между двух огней»: к чему могут привести протесты во Франции из-за законопроекта о правоохранителях

Во Франции в ходе прошедших в субботу акций протеста пострадали более 60 сотрудников полиции. По информации властей, по всей стране на улицы вышли около 130 тыс. человек, однако организаторы говорят о 500 тыс. Причиной для массовых волнений стал законопроект «О глобальной безопасности». Одна из статей документа предполагает введение уголовной ответственности за «злонамеренное» размещение изображений, позволяющих идентифицировать сотрудников правоохранительных органов, — до года лишения свободы и штраф в размере €45 тыс. Участники протестов считают это нарушением свободы слова.

Беспорядки во время демонстрации против «Законопроекта о глобальной безопасности», Париж, 28 ноября 2020 © Alain JOCARD / AFP

В выходные во Франции прошли массовые протесты из-за принятия Нацсобранием страны в первом чтении «Законопроекта о глобальной безопасности».

Возмущение протестующих вызвала, в частности, 24-я статья законопроекта, которая предусматривает уголовное наказание за «злонамеренное» распространение информации о представителях правоохранительных органов. Активисты восприняли эту инициативу как нарушение свободы СМИ.

В итоге, по данным организаторов митингов, на улицы Парижа, Бордо, Лилля, Страсбурга, Монпелье, Нанта и других французских городов вышли более 500 тыс. человек (по данным МВД Франции — 130 тыс.).

Во время акции в Париже, после того как часть протестующих в масках стала сооружать баррикады, бросать в полицейских петарды и камни, правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным правоохранительных органов Парижа, после столкновения с демонстрантами не менее 23 сотрудников столичной полиции получили ранения. Всего в стране пострадали по меньшей мере 62 полицейских, отмечает французский телеканал BFMTV.

À cette heure, 23 policiers ont été blessés dans le cadre de la gestion de la manifestation à #Paris.#Soutienpic.twitter.com/OYVSAEsFmU — Préfecture de Police (@prefpolice) November 28, 2020

Кроме того, в столице были задержаны 46 протестующих, в том числе за ношение запрещённого оружия и применение силы в отношении сотрудников полиции.

#Manifestation | Bilan à 19h45 de l'action de la @prefpolice.

46 interpellations pour des faits de violences contre les #FDO, dégradations, port d'arme prohibé, etc. pic.twitter.com/ywu2OcxstQ — Préfecture de Police (@prefpolice) November 28, 2020

«Законопроект о глобальной безопасности» был принят в первом чтении Национальным собранием Франции 24 ноября 2020 года.

Согласно документу, опубликованному на сайте Нацсобрания Франции, сотрудники правоохранительных органов получат ряд дополнительных полномочий. В частности, муниципальная полиция сможет просматривать камеры видеонаблюдения, расположенные в непосредственной близости от торговых точек, а силы правопорядка в целом (и городские, и национальные) — камеры, принадлежащие арендодателям (владельцам зданий).

Предполагается, что это позволит бороться с преступлениями, которые во французской юридической практике именуются «незаконным занятием мест общего пользования в многоквартирных домах».

В дополнение к этому, чтобы сделать общественный транспорт более безопасным, отдельные агенты госкомпаний RATP (оператор наземного транспорта и части метро в Париже) и SNCF (управляет железными дорогами по всей Франции и частью парижского метро) будут иметь доступ к видеонаблюдению за магистралями общего пользования.

Вместе с тем в пояснениях к законопроекту, опубликованных на сайте, который курирует Департамент правовой и административной информации (DILA), говорится, что статья 24 внесёт изменения в закон о свободе печати: теперь за размещение со злым умыслом изображения полицейского или солдата, которое позволит установить их личность, предусматривается наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тыс.

Стоит отметить, что ещё до субботних протестов министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен попытался успокоить общественность, заявив, что он сформировал парламентскую комиссию, которая должна будет переписать 24-ю статью «Законопроекта о глобальной безопасности», вызвавшую активное возмущение в обществе.

Сопутствующие обстоятельства

Как отмечает издание The Daily Telegraph, субботним протестам во Франции предшествовали случаи применения насилия со стороны полицейских в отношении представителей нацменьшинств.

Один из инцидентов произошёл в центре Парижа. На видео с камеры наблюдения, опубликованном французскими СМИ, видно, как полицейские избивают темнокожего продюсера Мишеля Зеклера. По данным СМИ, мужчина пытался скрыться от правоохранителей в своей студии, чтобы избежать штрафа за отсутствие маски на лице. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, вынудив президента страны Эммануэля Макрона отреагировать на него с осуждением действий правоохранителей.

«Кадры с избиением Мишеля Зеклера, которые мы все видели, недопустимы. Они позорят нас. Франция никогда не должна прибегать к насилию или жестокости, откуда бы они ни исходили. Франция не должна никогда позволять процветать ненависти и расизму», — написал французский лидер на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что попросит правительство «незамедлительно внести предложения, направленные на то, чтобы подтвердить узы доверия, которые должны естественным образом существовать между французами и теми, кто их защищает, и для более эффективной борьбы со всеми формами дискриминации».

В своём заявлении, размещённом в соцсети, Макрон также затронул тему «свободы самовыражения и свободы прессы».

«Эти принципы и всё то, что они собой воплощают, я защищал всегда. Защищал в том числе и от тех, кто пытался на них посягнуть из-за рубежа. Я категорически против того, что от этих принципов можно отступаться», — заявил французский президент.

«Баланс интересов»

Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, протесты стали более массовыми из-за инцидентов, связанных с применением силы полицейскими в отношении представителей нацменьшинств.

«Поэтому в протестной волне смешались как те, кто выступает за свободу СМИ, так и те, кто против полицейского насилия», — сказал он.

French riot police officers detains a person during a protest against the 'global security' draft law, which Article 24 would criminalise the publication of images of on-duty police officers with the intent of harming their 'physical or psychological integrity', in Paris, on November 28, 2020.

© Alain JOCARD / AFP

Однако, по словам эксперта, «Закон о глобальной безопасности» в той или иной форме всё же необходим Франции, которая до сих пор не справилась с проблемами, связанными с преступной деятельностью радикалов».

«В так называемых трудных кварталах Парижа и других городов страны права французов и французские ценности абсолютно игнорируются. И сейчас президент оказался между двух огней: с одной стороны, ему нужно наводить порядок в стране, а с другой — постараться угодить протестующим», — констатировал аналитик.

Как пояснил политолог Александр Асафов, в своём заявлении об инциденте с темнокожим продюсером и французской полицией Макрон «пытается угодить, с одной стороны, этническими и расовыми меньшинствами, осуждая жестокость правоохранителей, а с другой — подчеркнуть, что и полиция должна быть под защитой».

«Он пытается учесть в своей позиции некий баланс интересов разных групп внутри французского общества. Кроме того, Макрон опасается, что ситуация может начать развиваться как в США, где весной вспыхнули демонстрации против полицейского насилия, но одновременно пытается защитить правоохранителей», — сказал аналитик.

По мнению Сергея Фёдорова, за счёт такого подхода Макрон «хочет свернуть в своей политике вправо, чтобы перетянуть на свою сторону часть правого электората в преддверии региональных выборов в 2021 году и президентских в 2022».

«Иначе он просто упустит политическую инициативу в сфере безопасности и отдаст её своим противникам. Макрону важно сохранить свой рейтинг. Что же касается нового законопроекта, думаю, правительство и президент, несмотря на сложившуюся ситуацию, постараются продолжить курс на повышение уровня безопасности в стране», — заключил эксперт.