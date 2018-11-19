Президент одной «гордой державы» вообще в 4-м ряду: политолог о «неуважении к Медведеву» на саммите АТЭС

На общей фотографии по итогам саммита АТЭС премьер-министр России Дмитрий Медведев стоит во втором ряду. В соцсетях расценили подобную расстановку как «неуважение», проявленное к Медведеву. Политолог Александр Асафов напомнил о другом лидере одной «гордой державы», который и вовсе стоял в четвертом ряду.

Итак, чем не угодил второй ряд для Дмитрия Медведева? Обсуждающие исходят из того, что обычно формат предполагает, что лидеров основных участников государств ставят в первый ряд. А второстепенных лидеров ставят во второй, третий ряды и так далее. Одни говорят, что в случае с Медведевым был просто соблюден протокол. Другие настаивают на версии «более низких чинов». Асафов отмечает, «протокольное право не подразумевает таких категорий, как уважение или неуважение, повышение статуса или понижение статуса».

«Там четко расписаны позиции, места и так далее. И, конечно, в первом ряду - главы государств, в основном, либо представители стран, которые являются такими, как правило, либо принимают этот форум, либо составляют на нем, представляют какое-то большинство. Либо почетные гости, иногда им тоже уделяется особое внимание в благодарность за визит. В данном случае я ничего не вижу такого парадоксального, поскольку Дмитрий Анатольевич Медведев, слава Богу, пока не лидер нашей страны. Я надеюсь, что в таком статусе, действительно, протокол соблюден. Можно добавить такой момент: президента одной великой гордой державы на недавней встрече в Париже поставили аж в четвертый ряд, чем он сильно расстроился. Поэтому вес отдельного Дмитрия Анатольевича международный репутационный выше, чем у целого президента Украины. По этому поводу можно не переживать», - заключил Асафов.

В целом же «люди любят делать конспирологические выводы», говорит Асафов.

«Из рукопожатия Трампа, хватания за коленки Макрона, и так далее, и тому подобное. Никакой прикладной конспирологии здесь нет. Это просто так работает служба протокола. Бывает, что и первые лица крупных держав оказываются не в фокусе объектива. Но они очень сильно по этому поводу переживают».