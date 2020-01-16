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Президент образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
16 января 2020, 03:09 • 39 • В России
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации". Его текст опубликован на сайте Кремля.
Сообщается, что готовить предложения по поправкам в Основной закон будут порядка 70 человек. В рабочей группе будет три сопредседателя. Одним из них станет Андрей Клишас, который является председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Также в тройку сопредседателей войдет Павел Крашенинников, занимающий пост председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Третьим станет директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Среди 70 имен и фамилий рабочей группы есть юристы, главы волонтерских движений и благотворительных фондов, а также депутаты, спортсмены, медики и деятели культуры.
Сайт kp.ru публикует небольшую часть участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Елена Альшанская – президент благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ- СИРОТАМ».
Лев Амбиндер – президент благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД».
Ольга Баталина – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Лео Бокерия – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» Минздрава России.
Борис Громов – председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Николай Долуда – атаман Всероссийского казачьего общества
Елена Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель.
Александр Калягин – председатель Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации.
Григорий Ледков – президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Наталья Касперская – генеральный директор группы компаний Info Watch, сооснователь «Лаборатории Касперского».
Денис Мацуев – пианист.
Владимир Машков – актер театра и кино.
Прилепин Е.Н. – член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», заместитель художественного руководителя МХАТа им. М.Горького по литературной части.
Алексей Пушков – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Леонид Рошаль – президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата».
Григорий Ледков – президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Владимир Соловьев – председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
Валентина Терешкова – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Александр Шохин – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Карен Шахназаров – заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту
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