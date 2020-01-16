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Президент образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

16 января 2020, 03:09  •  39 • В России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации". Его текст опубликован на сайте Кремля.

Сообщается, что готовить предложения по поправкам в Основной закон будут порядка 70 человек. В рабочей группе будет три сопредседателя. Одним из них станет Андрей Клишас, который является председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Также в тройку сопредседателей войдет Павел Крашенинников, занимающий пост председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Третьим станет директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Среди 70 имен и фамилий рабочей группы есть юристы, главы волонтерских движений и благотворительных фондов, а также депутаты, спортсмены, медики и деятели культуры.

Сайт kp.ru публикует небольшую часть участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Елена Альшанская – президент благотворительного фонда «ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ- СИРОТАМ».

Лев Амбиндер – президент благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД».

Ольга Баталина – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Лео Бокерия – президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» Минздрава России.

Борис Громов – председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Николай Долуда – атаман Всероссийского казачьего общества

Елена Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель.

Александр Калягин – председатель Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации.

Григорий Ледков – президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Наталья Касперская – генеральный директор группы компаний Info Watch, сооснователь «Лаборатории Касперского».

Денис Мацуев – пианист.

Владимир Машков – актер театра и кино.

Прилепин Е.Н. – член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», заместитель художественного руководителя МХАТа им. М.Горького по литературной части.

Алексей Пушков – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Леонид Рошаль – президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата».

Григорий Ледков – президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Владимир Соловьев – председатель Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Валентина Терешкова – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Александр Шохин – президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

Карен Шахназаров – заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

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