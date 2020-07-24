Президент не справился: Захарова предложила Киеву помощь

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В МИД похвалили лидера Незалежной за честное признание в непонимании "Минска"

Москва готова оказать Украине помощь в детальной расшифровке каждого пункта минских договоренностей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, глава Незалежной Владимир Зеленский сделал откровенное признание, заявив о своем непонимании текста Минских соглашений. В такой ситуации, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства, президенту можно только выразить сочувствие и благодарность за честность.

Как считает спикер, стало совершенно ясно, по какое причине за последнее время ситуация с договоренностями по Донбассу не сдвигается с мертвой точки: украинская администрация попросту не понимает содержания договора. МИД РФ может помочь Киеву разобраться с содержанием.

"Мы готовы. Я думаю, что МИД России может оказать президенту Украины помощь в этом вопросе. Мы не жадные", – заявила Захарова в эфире YouTube-канале "Соловьев Live".

Ранее президент Украины совершил рабочий визит на Донбасс, в ходе которого выдвинул предложение о расшифровке "Минска", чтобы понять возможность выполнения его условий

Полное заявление Зеленского опубликовано на сайте президента Украины.

Ранее политэксперт Олег Стариков заявил, что Европа может отменить антироссийские санкции уже к осени, так как Украина не выполняет условия "Минска".

Захарова отмечала, что Штаты стремятся к нарушению минских договоренностей, закрепляя свое влияние в оборонной сфере Украины.

