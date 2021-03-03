Президент не нужен, но Порошенко может вернуться: Украине предсказали страшное

"Кум Путина" Виктор Медведчук предсказал Украине возвращение Петра Порошенко в кресло президента Украины. Такой прогноз один из лидеров украинской политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь" дал в интервью "Би-би-си".

"Я считаю, что Украина должна избавиться от этой должности. Я считаю, что в Украине должна быть парламентская форма правления", - заявил Медведчук по поводу поста президента на Украине.

По словам Медведчука, он не собирался и не собирается становиться главой украинского государства. По словам политика, на Украине почему-то каждый следующий президент хуже предыдущего. При этом из украинской практики видно, что любой глава государства приходит к власти благодаря голосам только одной части общества, а потом пытается заручиться симпатиями и другой части страны. Таким образом, Медведчук фактически признал, что "единой Украины" не существует в природе.

"И что это? Это противостояние в обществе. Зачем это противостояние надо? Значит, надо изменить форму правления", - заключил, завершая тему, Медведчук.

Оценивая президентское правление пятого главы государства Петра Порошенко, Медведчук не исключил, что Порошенко снова может стать президентом Украины. Согласно логике самого Медведчука, таким образом "Порошенко 2.0" окажется наихудшей версией "Порошенко 1.0", раз каждый следующий президент Украины обязательно оказывается "хуже предшественника". Это значит, что Украину и украинцев ожидает нечто страшное.

"Считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом", - подтвердил Медведчук.