«Президент не контролирует ситуацию»: зачем командование ВСУ заявило о захвате буферных территорий под Донецком

В Донецке опровергли заявление ВСУ о том, что украинским военным удалось продвинуться вглубь «серой зоны» и занять позиции буквально в сотне метров от столицы самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В то же время он подтвердил, что обстрелы со стороны ВСУ в последнее время заметно усилились. По мнению экспертов, своими заявлениями и действиями украинские военные дают понять новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не намерены реализовывать его инициативы по снижению напряжённости в Донбассе.

В Донецкой народной республике заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ на линии соприкосновения. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин. В то же время он опроверг заявление украинских военных, утверждавших, что ВСУ удалось взять под свой контроль новые территории в окрестностях Донецка.

«То, что вооружённые формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам Басурина, вооружённые силы ДНР продолжают находиться на своих позициях.

Напомним, накануне официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил в эфире радиостанции «Армия FM», что украинским военнослужащим удалось закрепиться на новых позициях непосредственно под Донецком, в городе Марьинка.

Поселок Марьинка под Донецком. Архивное фото

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По его словам, разведка продвинулась в «серой зоне» из тактических соображений. Новые занятые позиции позволяют «лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия».

Кроме того, как утверждает Ильницкий, это даст возможность повысить безопасность мирного населения, так как оно будет находиться «гораздо дальше от линии соприкосновения».

«Это прежде всего безопасность людей», — заявил он, добавив, что план продвижения в буферной зоне разрабатывало командование бригады при поддержке высшего руководства ВСУ.

В результате дистанция между позициями Вооружённых сил Украины и Донецком сократилась до 100—250 метров, добавил представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские военные воспринимают это как «маленькую победу», пояснил Ильницкий.

«Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли», — подчеркнул он.

Такую же информацию накануне обнародовал и корреспондент ТРК «Украина» Алексей Кашпоровский — об этом сообщает «News one» со ссылкой на страницу журналиста в социальных сетях.

Как заявили ранее представители самопровозглашённых ЛНР и ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Вооружённые силы Украины применили на линии соприкосновения артиллерию и тяжёлые миномёты, использование которых запрещено условиями Минских соглашений.

Источник RT в ВСУ рассказал, что украинские военные постепенно продвигаются вперёд и очень активно занимают новые позиции в последние полгода.

«Это делается специально, чтобы не привлекать большого внимания общественности к этому процессу, чтобы не вызывать хаоса и паники. Цель этого стратегическая — создать плацдарм для дальнейшего захвата территорий. Военные говорят, что уже могут взять Горловку за три дня без особых проблем. Нужен только приказ», — сообщил собеседник RT.

По словам директора Института глобальных стратегий, политолога Вадима Карасёва, сейчас новое военное руководство пытается доказать свою эффективность, а старое — хочет доказать свою незаменимость для того, чтобы сохранить места в условиях кадровых ротаций, которые связаны с приходом к власти команды Зеленского.

«Кроме того, используется тактика мелких прыжков по завоеванию ряда спорных территорий», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

«Погибают наши люди»

Командование ВСУ явно не считает продвижение в зоне безопасности — так называемой «серой зоне» — нарушением Минских соглашений и не опасается своими действиями спровоцировать новый виток кровопролития. В декабре прошлого года Юрий Бирюков, советник Петра Порошенко, занимавшего в то время пост президента Украины, заявил, что украинские военные взяли под свой контроль почти всю «серую зону» в Донбассе.

«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса. — RT) были освобождены. Практически вся так называемая серая зона уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль», — заявил он.

Юрий Бирюков

© Wikimedia commons / Aleksandr Andreiko

В Москве заявление Бирюкова расценили тогда, как признание в нарушении Минских соглашений. Такую точку зрения озвучил член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Совершенно очевидно, что эти действия противоречат Минским соглашениям», — подчеркнул сенатор.

По условиям Минских соглашений, обе стороны должны были отвести все тяжёлые вооружения на равные расстояния для создания зоны безопасности шириной 50 км для артиллерии калибром 100 мм и более, а также зоны безопасности в 70 км для РСЗО и в 140 км — для РСЗО «Торнадо -С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка».

Формально украинские военные могли бы говорить о том, что переброска пехоты вплотную к Донецку не нарушает Минских соглашений, если бы не регулярные артиллерийские и миномётные обстрелы. Так, 4 июня под огонь тяжёлых вооружений со стороны ВСУ попала мечеть в Донецке, где в это время находились прихожане.

Как заявил заместитель командующего ООС (Операция объединенных сил. — RT) генерал-майор Богдан Бондарь, военнослужащим ВСУ разрешено открывать огонь в Донбассе «в случае угрозы потери жизни или потери территории».

«После этого не проводится каких-то карательных мер, разборок, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в коллективах, которые выполняют боевые задачи», — сказал Бондарь.

В администрации Владимира Зеленского, в свою очередь, считают, что украинские военные не всегда должны открывать огонь. Об этом заявила в эфире телепередачи «Право на власть» официальный представитель действующего президента Юлия Мендель, комментируя инициативу представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы. Напомним, ранее Кучма призвал запретить ВСУ стрелять по мирному населению.

Эти инициативы взывали шквал возмущения в среде украинских националистов, которые назвали их «предательством» интересов Украины.

Мендель, однако, пояснила, что зачастую украинские военные якобы в результате провокаций стреляют по жилым домам, детским садам, школам и больницам, где находятся гражданские лица. И вот такую практику нужно прекратить, отметили в команде Зеленского.

«Таким образом погибают наши люди, наши украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации», — заявила Мендель.

Напомним, что ранее официальные лица Украины не признавали фактов гибели мирного населения в результате обстрелов ВСУ, хотя такие обстрелы проводились регулярно.

Радикальный уклон

Напомним, ещё во время предвыборной кампании Владимир Зеленский не раз заявлял о том, что одной из своих приоритетных задач в случае победы на выборах считает урегулирование конфликта в Донбассе. Однако пока никаких серьёзных подвижек политику добиться не удалось, отмечают эксперты.

В конце мая Зеленский лично посетил позиции ВСУ в районе соприкосновения, но никаких значимых заявлений тогда не сделал. Однако, вернувшись в Киев, политик заявил, что у него есть «конкретные предложения и новые решения» по донбасскому конфликту.

«Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — подчеркнул Зеленский, выступая на брифинге.

Митинг в Киеве против инициатив Леонида Кучмы по Донбассу.

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Предложения Киева вскоре озвучил бывший президент, а ныне представитель от Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма. Во-первых, он выступил с предложением снять торговую блокаду Донбасса. Эта идея нашла поддержку со стороны ДНР и ЛНР.

По мнению источника RT в партии «Народный фронт», ВСУ сделали заявление о наступлении специально, чтобы привлечь внимание президента и заставить его учитывать их позиции.

«Нужно понимать, что на следующей неделе Зеленский встречается с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая заинтересована в мирном решении конфликта на востоке страны», — пояснил представитель «Народного фронта».

Источник RT в партии «Батькивщина» придерживается схожего мнения.

«Сейчас ВСУ занимается провокациями на востоке страны, которые действительно могут привести к началу полномасштабных военных действий. Отвечать за всё придётся Владимиру Зеленскому, который ещё недавно обещал уйти в отставку ради мира. Впереди парламентские выборы и обострение очень невыгодно Зеленскому», — заявил собеседник.

По его мнению, президент может потребовать от ВСУ остановить любые действия по наступлению на ближайшие месяцы, но неизвестно, послушаются ли его военные.

По мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, нельзя исключать, что кто-то в армейских кругах играет против Зеленского, показывая ему, что будет действовать исходя из своей собственной логики и будет указывать ему коридор, в котором президент Украины может действовать.