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Президент на Украине новый, а смуты, похоже, остались старые

21 мая 2019, 17:39  •  40 • В России

Многие искренне верили, что Владимир Зеленский резко поменяет политику Петра Порошенко и начнет вытаскивать свою страну из пропасти. Другие умные люди говорили — не обольщайтесь, Украина после Майдана перешла под внешнее управление и действует исключительно в интересах США и Евросоюза. А не в интересах своего народа. Так и оказалось. Сразу после присяги Украине, через час после инаугурации, Зеленский поехал приносить такую же клятву верности и «главному хозяину» - США, точнее, его представителям, прибывшим в Киев. На встрече с ними Зеленский заявил: «США - мощный и очень серьезный партнер для Украины в преодолении агрессии России на Донбассе и в Крыму. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас продолжали ужесточение санкций против России».

А затем принес клятву и ЕС: «Я надеюсь, что санкционное давление Европы на Россию будет продолжаться,» - заявил Зеленский вице-президенту Еврокомиссии.

У кого-то еще остались иллюзии по поводу нового президента Украины, копирующего Порошенко.

Польских евреев Украина выдала за крымских татар

Украинских дипломатов поймали на лжи. В день памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году — 18 мая украинское посольство в США устроила показательное выступление с ипользованием фото с «депортации крымских татар». Умелый оформитель фальшивки отрезал от настоящего снимка немецкого офицера в фуражке, но не заметил на рукаве одного из мужчин, якобы «крымского татарина», нашивку «Звезда Давида». Снимок, выдававшийся за трагедию в Крыму, оказался свидетельством отправки евреев из польского гетто в лагерь смерти «Хелмно». Тем более, на одном из вагонов написано латынью «Франция».

Польских евреев Украина выдала за крымских татар

Кстати, вскрики украинских дипломатов о том, что «Путин и Россия отрицают депортацию крымских татар» - тоже ложь. Крымские татары в России официально признаны одним из «незаконно репрессированных народов». А Путин месяц назад подписал Указ, по которому крымские татары наравне с жителями Донбасса имеют право на льготное получение гражданства РФ. Кстати, именно они первыми обнаружили украинскую фальшивку и возмутились.

Украинский министр - «херой» сжег Кремль в фотошопе

Украинский министр обороны Степан Полторак написал новому президенту Зеленскому прошение об отставке и, спустя несколько минут, разместил свое фото на фоне горящего и полуразрушенного Кремля. Именно в таком порядке - сначала уволился, а потом начал героически гадить. Фотоколлаж Полторак взял из голливудского боевика «Миссия невыполнима-4» и это лишь подчеркнуло ничтожность манифистации. Тем более, за плечами генерала была такая «гениальная» военная операция, как Дебальцевский котел. И бегство из него.

Неизвестно, кто пожурил министра или напугал, но через час он убрал свое фото на фоне горящего Кремля. Но хвастливый текст остался: «Нам удалось поднять армию с колен. Вооруженные силы Украины теперь одни из сильнейших в мире». Да и фото с Кремлем осталось в интернет-кэше.

Может, и сильнейшая армия Украины — такой же фотошоп, как горящий Кремль?

Неизвестно, кто пожурил министра или напугал, но через час он убрал свое фото на фоне горящего КремляФото: twitter.com

Порошенко уже под уголовкой за госизмену

Спустя всего сутки оставления Петром Порошенко должности президента против него возбудили уголовное дело. «Государственное бюро расследований» считает, что Порошенко виновен в госизмене. Речь о событиях 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, которые закончились задержанием украинских моряков. Измена Порошенко в том, что именно он отдал приказ о походе через Керченский пролив, закончившийся позором. И это ему понадобилось, чтоб объявить военное положение в надежде отменить выборы президента и узурпировать власть. Любопытно, что заявление на Порошенко подал вернувшийся на Украину экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. И у него припасено еще несколько сюрпризов для Порошенко.

Непонятно, кто научил этому украинцев, но страны, в которых сажают прошлого президента, едва избрав нового, обычно находились в Африке. Теперь и в Европе такая держава. Поздравляем.

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