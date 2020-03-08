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Президент Молдовы заявил о создании скрытого альянса в парламенте

08 марта 2020, 14:35  •  79 • Украина
Плахотнюк играет на всех фронтах
Пока в молдавском парламенте идут переговоры между двумя политическими силами – Партией социалистов (ПСРМ) и Демократической партией (ДПМ) – о создании парламентской коалиции большинства, незаметно, без привлечения лишнего внимания формируется неформальный оппозиционный альянс, в который вошли две части блока ACUM, вышедшие из ДПМ депутаты и фракция партии «Шор». Тем, кто знаком с превратностями молдавской политики в это сложно поверить, поскольку депутаты блока ACUM ещё месяц назад демонстративно игнорировали депутатов партии «Шор» и презирали демократов. С другой стороны, несложно поверить в то, что за этим объединением стоит беглый молдавский олигарх Влад Плахотнюк, который намеренно разделил демократов с тем, чтобы получить пространство для маневра. И он его получил.
О формировании нового союза заявил президент Молдовы Игорь Додон.
6 марта в молдавском парламенте рассматривали законопроект, согласно которому часть прибыли Нацбанка будет перенаправляться в государственный бюджет для погашения долга за украденный миллиард. Цель этого законопроекта – снять со всех граждан Молдовы обязанность выплачивать украденные деньги. Напомним, миллиард долларов был украден из банковской системы Молдовы, однако по требованию МВФ деньги должны быть возвращены в государственный бюджет за счёт выплат простых молдаван.
Оппозиция в парламенте отказалась поддержать этот законопроект, который всё равно был принят.
«С сожалением констатирую, что депутаты от партии «Действие и солидарность» и от партии «Платформа Достоинство и правда» предпочли объединиться с депутатами Шора и Канду, проголосовав сегодня в парламенте против снятия «бремени миллиарда» с плеч наших граждан. Это говорит о скрытом формировании новой коалиции в Парламенте – коалиции, которая пытается защитить тех, кто украл миллиард, в обмен на некие скрытые политические договорённости»,
– сказал Додон, и добавил, что «граждане обязательно об этом вспомнят, когда будут голосовать на будущих выборах».
По мнению президента, деньги эти «были украдены через банковскую систему, о чём свидетельствуют доказательства в расследовании, проводимом Генеральной прокуратурой», значит, и возвращать миллиард должны не простые молдаване, которые никак не причастны к воровству, а банковская система.
«Возвращение украденных денег впредь будет идти не за счёт простых людей, а за счет банковской системы, а ещё точнее, за счёт части прибыли Национального банка. Пусть заплатят те, кто украл, и те, кто позволил совершить кражу, а не граждане»,
– уверен глава государства.
Между тем группа вышедших из ДПМ депутатов уже объявили в пятницу о регистрации партии Pro Moldova.
«Наш проект является долгосрочным. Со следующей недели мы начинаем все необходимые процессы для сбора подписей, а также организации территориальных команд будущего политического формирования Pro Moldova. Мы с коллегами из парламентской группы с уже сформированной командой отправимся в регионы для поиска сторонников»,
– сообщил на пресс-конференции экс-зампред ДПМ, а ныне лидер парламентской группы Андриан Канду. Также он не исключил того, что после регистрации новая партия выдвинет своего кандидата на президентские выборы.
Представители оппозиции отказались комментировать свой отказ поддержать законопроект о выплате украденного миллиарда силами Нацбанка, а не гражданами страны, заметив только, что «это предвыборный популизм».
Оппозиция же накануне выборов продолжает попытки собрать все правые силы под знаменем унионизма, однако получается это пока плохо.
В субботу в центре Кишинёва прошла заранее анонсированная акция протеста, участники которой протестовали против создания коалиции ДПМ и ПСРМ. Вот только участников было не более двух десятков, да и флагов ЕС столько же. Выглядело всё не очень убедительно.
Соб. корр. ФСК
На фото. В парламенте Молдовы, источник – интернет-издание «Эхо Молдовы»

Фонд Стратегической Культуры

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