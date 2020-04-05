Президент Молдовы вынес предупреждение оппозиции

«Мы понимаем, какова ваша политическая цель»

В четверг в Кишинёве состоялось очередное заседание Единого командного центра антикризисного управления. После заседания президент Молдовы Игорь Додон провёл брифинг, во время которого рассказал о ситуации с распространением эпидемии коронавируса в стране и о мерах, предпринимаемых правительством.

Отдельно глава государства обратился к представителям оппозиционных фракций в парламенте, призвав их не использовать эпидемию в своих политических целях, а поддержать правительство и сделать что-то конкретное для преодоления кризиса в стране. Пока же все заявления оппозиционных политиков только мешают работе правительства и сеют панику среди населения, отметил президент.

Игорь Додон обращался в первую очередь к своим бывшим союзникам, а ныне – оппозиционным политикам: экс-министру внутренних дел Молдовы, лидеру партии «Платформа "Достоинство и правда"» Андрею Нэстасе и экс-премьер-министру, главе партии «Действие и солидарность» Майе Санду.

Именно представители этих двух партий в последние дни критикуют каждый шаг правительства, обвиняя премьер-министра Иона Кику и президента Игоря Додона в неспособности справиться с ситуацией. При этом не просто критикуют, а выдвигают властям ультиматумы и саботируют работу парламента, сопровождая все свои действия обращениями к населению страны, что не добавляет последнему спокойствия. Самой большой критике подвергается введённый режим чрезвычайного положения, по их мнению, это было сделано с единственной целью – установить в стране диктатуру и не дать оппозиции участвовать в принятии решений.

На прошедшей неделе оппозиция подала в суд на правительство в связи с тем, что всех прибывших из-за рубежа молдаван обязали купить медицинскую страховку.

Игорь Додон объяснил, что в противном случае молдавская система здравоохранения не справится с той нагрузкой, которую принесли вместе с собой трудовые мигранты.

Президент призвал оппозиционных политиков «с уважением и со всей серьёзностью отнестись к этой проблеме и не спекулировать на теме обязательного приобретения полиса медицинского страхования, поскольку система здравоохранения остро нуждается в поддержке». Он попросил «отозвать исковое заявление с требованием отмены обязательной страховки для тех, кто возвращается в страну, и проявить солидарность с нашей системой охраны общественного здоровья».

Глава государства напомнил, что когда Партия социалистов была в оппозиции, а она была в оппозиции на протяжении десяти лет, её политики никогда не позволяли себе ничего подобного.

«Мы понимаем, какова ваша политическая цель – и тех, кто находится внутри страны, и тех, кто за её пределами. Наши граждане на самом деле очень хорошо понимают, что происходит. Я думаю, что для каждого человека, для каждого гражданина Республики Молдавия важно, чтобы мы с наименьшими потерями вышли из этой ситуации. А кто и как справился, кто виноват и кто не помогал, мы с этим разберёмся после этой кризисной ситуации. Политическая борьба – это политическая борьба, но не переходите красную линию»,

– предупредил президент.