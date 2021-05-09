Президент Молдовы требует опустошить Резервный фонд

Унионисты уже пригрозили масштабными протестами, если правительство не найдёт деньги

Глава Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон уверен, что президент Молдовы Майя Санду поторопилась назначить дату внеочередных парламентских выборов. Сегодня главное препятствие для этих выборов, кроме пандемии коронавируса, – отсутствие денег.

«Состоятся выборы 11 июля или нет – посмотрим. Деньги на выборы пока не выделены, в бюджете они не предусмотрены. Президент обратилась с письмом к правительству, чтобы выделить на выборы все деньги из Резервного фонда. Но это неправильно, особенно сейчас, в условиях пандемии. А у президента нет таких полномочий – распоряжаться деньгами из бюджета. Я считаю, что президент Майя Санду поторопилась назначить выборы»,

– отметил Додон, напомнив, что через несколько недель ожидается рост количества заболевших COVID-19.

Допускает возможность срыва выборов и глава ЦИК Дорин Чимил.

И лишь Майя Санду не сомневается – выборы должны состояться в любом случае. Она заявила, что обратилась к правительству с просьбой выделить необходимую для проведения выборов сумму из Резервного фонда страны.

Напомним, речь идёт о 125 млн леев ($7 млн) – такую сумму назвала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) как необходимую для проведения выборов.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоя, в государственной казне пусто, а в Резервном фонде, даже если из него забрать всё, не наберётся требуемой суммы.

«Мы можем выделить деньги ЦИК исключительно из Резервного фонда, в котором сейчас есть 98 млн леев. Однако как ответственный и. о. премьер-министра я не могу оставить страну с пустым Резервным фондом»,

– заявил глава правительства в эфире Cabinetul din umbră на телеканале Jurnal TV.

К тому же Чокой уверен, что сумма, требуемая ЦИК, слишком завышена, на два тура президентских выборов в прошлом году было потрачено 165 млн леев, соответственно, на один тур выборов хватит и 80 млн.

Исполняющий обязанности председателя пропрезидентской партии PAS и ближайший соратник Майи Санду Игорь Гросу уже пригрозил: если правительство не найдёт необходимой суммы на проведение выборов, его партия призовёт людей выйти на улицы, устроив массовые протесты по всей стране. Гросу уверен, что деньги есть, а правительство просто пытается сорвать выборы.

«Мы знаем, откуда можно взять деньги, и я надеюсь, что на следующем заседании правительство примет решение о выделении денег для организации выборов. В противном случае мы не исключаем возможности для граждан защищать это право на улицах. А члены правительства, если не найдут деньги, должны знать, что они подлежат наказанию, в том числе уголовному»,

– пригрозил Гросу в эфире передачи Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova.

Тем не менее от угроз унионистов денег в казне не прибавится...