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Президент Молдовы сомневается в европейском будущем страны

27 августа 2019, 17:09  •  63 • Украина
Игорь Додон – белорусам: «Мы должны жить в хороших отношениях со всеми»
Президент Молдовы Игорь Додон сомневается, что его страна когда-нибудь сможет стать частью Евросоюза, хотя правительство Молдовы не устаёт постоянно говорить о будущей евроинтеграции.
По мнению президента, соглашение с Европейским Союзом необходимо лишь для того, чтобы улучшить ситуацию в самой Молдове, однако это соглашение не означает, что не нужно делать всё возможное для налаживания отношений с Россией и со странами СНГ. На фоне того, что ЕС в настоящее время не готов к расширению, «у Молдавии, и у других небольших стран, не остаётся другого выхода, как развивать отношения со всеми внешними партнёрами».
«Считаю, что мы должны жить в хороших отношениях со всеми. Мы не должны быть разменной монетой в геополитических битвах больших игроков – России, США, ЕС. Именно поэтому я всегда говорил о том, что наша страна не будет дружить с кем-то против кого-то», – рассказал глава Молдовы в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
«Да, у нас есть подписанное с ЕС соглашение, которое мы воспринимаем, как возможность изменить ситуацию и качество жизни в Молдове. Не думаю, что Молдова станет частью Европейского союза. Европа сама не готова к расширению, там об этом открыто говорят. Некоторые страны уходят из Евросоюза, но соглашение, которое у нас есть с ЕС, – шанс воспользоваться опытом Европы, где-то и их финансами, чтобы поменять ситуацию в нашей стране», – объяснил Игорь Додон свою позицию.
Также он напомнил, что Молдова – первая страна, которая получила статус наблюдателя при ЕАЭС. При этом Молдавия – и член СНГ.
«Мы – первая страна, которая получила статус наблюдателя. И мы должны развивать эти отношения. Это наши традиционные рынки, наши братья. И по этому направлению надо возвращать стратегическое партнёрство. Думаю, что это единственный выход для таких стран, как Молдова», – добавил Додон.
Президент особо подчеркнул, что в Молдове общество расколото пополам, поэтому очень опасно ставить перед страной жёсткий выбор – Запад или Восток.
«Как только будет принято решение быть с кем-то геополитически против кого-то, это будет большая проблема для нашей страны. Тогда произойдёт раскол, либо начнётся дестабилизация внутри. В таких странах, как Молдова, где общество разделено примерно 50 на 50, половина – за сближение с Европой, половина – за то, чтобы мы были ближе к РФ и СНГ, попытка ставить нас перед фактом «или – или», всегда приведёт к дестабилизации»,
– сделал вывод глава государства.
К сожалению, нынешние союзники социалистов по парламентской коалиции видят только одну дорогу для страны – ведущую на Запад.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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