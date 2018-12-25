Президент Молдовы решил перейти Рубикон

Игорь Додон: «Я смог справиться со всеми вызовами»

Два года назад – 23 декабря 2016 года – президент Республики Молдова Игорь Додон принял присягу главы государства. В ходе пресс-конференции, приуроченной к этой дате, он отчитался о своей деятельности на посту президента РМ. Прошедшие два года Додон назвал «сложными и сопряжёнными со многими вызовами», однако результатами своей деятельности за это время он доволен.

«Я смог справиться со всеми вызовами и вернул доверие граждан к администрации президента. У президента сегодня самое высокое доверие из всех государственных институтов страны – в несколько раз выше, чем у правительства или парламента», – заявил Додон, напомнив, что впервые за 20 лет он – всенародно избранный президент.

«Эти два года мы были в ситуации двойной власти – с одной стороны, избранный народом президент, имеющий максимальную легитимность, но с минимальными полномочиями, а с другой – правительство и парламент с низкой легитимностью, которые пытались блокировать деятельность президента. Ещё до принесения клятвы президента парламент сделал всё для того, чтобы урезать президентские полномочия. Через Конституционный суд они сделали так, чтобы президент не имел права вмешиваться в назначения министров, чего не было никогда за 26 лет», – рассказал Игорь Додон.

Он заметил, что мог бы вывести людей на улицу и устроить революцию, но, видя, что происходит в соседних странах, выбрал другой путь – просто блокировать всё то, с чем не согласен.

Президент РМ особо подчеркнул тот факт, что во внутренней политике он всегда направлял свои усилия «на консолидацию государственности Молдовы и молдавской идентичности».

«Мы – молдаване, в Молдове молдавский язык, и наша история – история Молдовы», – таков ответ Додона унионистам.

Он пытался ввести в школах страны изучение истории Молдавии, а не истории Румынии, но парламент и правительство отклоняли подобные предложения.

Тем не менее, по инициативе Додона были написаны учебники по истории Молдавии, снят фильм «История Молдовы», 2018 год был объявлен годом Святого Штефана Великого, а 2 февраля было предложено отмечать как День государственности Молдовы.

Президентом РМ была разработана и концепция постоянного нейтралитета республики.

«Это означает, что мы не хотим дружить с американцами против России или с русскими против европейцев. Нам надо взять всё лучшее и на Западе, и на Востоке. Это означает проводить взвешенную внешнюю политику. Только так мы можем сохранить стабильность, чтобы ситуация не взорвалась», – уверен Додон. При этом, по его словам, он не собирается отказываться от сотрудничества с Европой, поскольку безвизовый режим с Евросоюзом является несомненным благом для молдаван. Однако необходимо помнить, что в России расположены основные рынки сбыта молдавских производителей.

«...Следующие 15 лет Молдавия не будет членом ЕС, не надо вводить людей в заблуждение. Соглашение об ассоциации с ЕС нужно рассматривать как возможность проведения реформ и улучшения уровня жизни здесь, у нас дома», – заявил президент РМ.

Что касается открытия в Кишинёве Бюро по связям НАТО, то глава государства выступает категорически против, поскольку «это противоречит принципу нейтралитета Республики Молдова». «Открытие Бюро по связям НАТО в Молдове противоречит интересам страны, это незаконно. Такое решение противоречит принципу нейтралитета нашей страны, который должен неукоснительно соблюдаться», – считает Додон.

«За два года я совершил 34 официальных и рабочих визита на Запад и Восток, среди них – встречи с президентами, премьер-министрами, спикерами парламентов. Первый визит был в Россию. Нам удалось по многим направлениями восстановить отношения. Мне удалось выступить на заседании Госдумы, что не удавалось никому из молдавских лидеров за все годы независимости. К настоящему времени подписано десять межрегиональных договоров с субъектами Российской Федерации», – отчитался президент Молдовы. По его словам, партнёрские отношения с Москвой очень важны для самих молдаван, полмиллиона которых работает в России.

Игорь Додон также пообещал, что после выборов будут отменены ограничения на трансляцию в республике информационно-аналитических передач из России, поскольку закон, принятый парламентом, означает цензуру и ограничивает права граждан.

«Наши власти пытаются через цензуру решить политические проблемы. Они хотят показать кому-то на Западе, какие они антироссийские, вот и решили запретить российские каналы. Я категорически против этого, после выборов мы этот закон аннулируем», – пообещал Додон.

Отвечая на вопросы о Приднестровье, Игорь Додон рассказал, что за годы своего президентства четыре раза встречался с лидером ПМР Вадимом Красносельским, и 25 декабря состоится новая встреча, на которой будут обсуждаться вопросы взаимного доверия.

Глава молдавского государства также отметил, что получил за эти два года «тысячи сообщений с призывом принять более конкретные меры: выйти на протест, заблокировать деятельность правительства, дороги и так далее». Всё это время Игорь Додон отказывался, опасаясь дестабилизации общества.

«Но я думаю, что хватит. Сегодня мы переходим Рубикон. Дальше подобное недопустимо. Поэтому я решил согласиться с инициативой граждан создать народное национальное движение, которое будет называться «Сильный президент – сильное государство». Оно будет представлено в каждом районе, в каждом населённом пункте. Все те, кто мне писали – я принимаю ваше предложение, и предлагаю вам создать это национальное движение для защиты государственности и наших принципов», – заявил президент в ходе пресс-конференции.

«Мы больше не позволим то, что было последние два года – действия правительства и парламента через Конституционный суд по отношению к администрации президента. Речь идёт не конкретно о Додоне. Нельзя так относиться к институту президентства вообще. То, что происходило последние два года, полное блокирование во внутренней политике – больше недопустимо», – сказал Игорь Додон.

Для исполнения всего задуманного и намеченного необходимо только одно условие – чтобы социалисты (ПСРМ) убедительно победили на выборах в феврале и смогли создать большинство в парламенте Молдовы.

Соб. корр. ФСК