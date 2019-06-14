Президент Молдовы призвал народ на митинг в поддержку нового правительства

Что решит уличное противостояние?

По мнению президента Молдовы Игоря Додона такой ситуации, которая сложилась в стране в последние дни, не было за все годы независимости.

«В политической жизни страны впервые за 27 лет независимости сложилась такая ситуация из-за того, что на парламентских выборах в Молдове три основные партии – социалисты, демократы и ACUM – с небольшой разницей в голосах избирателей прошли в парламент, имея абсолютно разные политические воззрения», – заявил Додон в эфире телеканала Moldova 1. При этом президент подчеркнул, что в стране нет двоевластия, потому что парламентская коалиция большинства существует на законных основаниях и признана международным сообществом.

«Есть лишь одна проблема – демократы и подконтрольный им Конституционный Суд считают, что мы опоздали на 24 часа с формированием большинства. На самом деле, депутаты от ДПМ, оказавшись в меньшинстве, просто не хотят отдавать власть», – отметил глава государства.

Игорь Додон призвал всех государственных служащих поддержать новое правительство Майи Санду и дал личную гарантию того, что чиновников никто за это не накажет.

«Принимайте решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявите об этом. Даю гарантии, что никто не накажет вас за это», – пообещал президент.

Обратился Игорь Додон и к руководителям министерств и ведомств, к силовым структурам, к прокурорам и судьям с призывом «не быть соучастниками узурпаторов».

Выступая в четверг в парламенте, Игорь Додон объявил о том, что «ПСРМ и блок ACUM в воскресенье, 16 июня, организуют в Кишинёве митинг и мирный марш в поддержку парламентского большинства и правительства». Митинг начнётся в 11 часов перед зданием парламента.

К призыву президента присоединились и премьер-министр Майя Санду и вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе. «Режим олигарха Влада Плахотнюка не желает считаться ни с волеизъявлением жителей республики, ни с мнением международных партнёров. Он готов принести в жертву страну, чтобы сохранить свои сбережения, и, к сожалению, его ставленники, назначенные на важнейшие государственные должности, пока сохраняют лояльность режиму», – заявила Майя Санду, выступая в четверг на брифинге.

Премьер отметила, что мирным маршем парламентская коалиция большинства и новое правительство собираются доказать, что «свободных людей, готовых защищать демократию и достоинство Молдовы, гораздо больше, чем сторонников старого режима». Однако она предупредила, что «режим сделает всё, чтобы не допустить организации марша: перекроет улицы, заблокирует доступ в Кишинёв, поэтому людям необходимо приезжать за день, а если не будут пропускать автомобили – добираться пешком. «Марш организован исключительно в мирных целях. А ответственность за любую провокацию или агрессию ляжет на преступный режим. Мы покажем, что народ победил в борьбе со страхом и террором олигархии. Свобода пришла в республику, благодаря жителям и никто не посмеет её отобрать», – отметила Санду и призвала сотрудников полиции сделать всё возможное, чтобы обеспечить порядок на улицах столицы.

Однако в Демократической партии считают идею с воскресным митингом и маршем опасной и безответственной.

«Это глупость. Значит, хотят спровоцировать людей на противостояние и насилие. Это в очередной раз демонстрирует, какие они безответственные. Осуждаем их», – заявил вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь в эфире телеканала TV8, не уточнив, что ДПМ вывела сотни людей на улицы ещё пять дней назад и эти люди так и сидят на улицах в палатках, ожидая дальнейших приказов.

Тем временем президент Молдовы обратился к руководству Демократической партии.

«Обращаюсь к Демократической партии с призывом обеспечить мирную передачу власти новому правительству и вернуться в парламент в качестве оппозиции. Считаю нужным заметить, что всё больше граждан Республики Молдова, представителей диаспоры и внешних партнёров выразили поддержку новой легитимной власти», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.