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Президент Молдовы пригласил министра обороны России посетить страну

01 августа 2019, 13:54  •  66 • Украина
И рассказал о привлечении к ответственности Плахотнюка и Шора
Вечером 30 июля президент Молдовы Игорь Додон провёл «прямую линию» в социальной сети «Одноклассники», во время которой ответил на самые часто задаваемые вопросы.
«По многочисленным просьбам наших сограждан и учитывая прошлые прямые эфиры, которые посмотрели более 7 млн. человек, решил провести очередную «прямую линию» в «Одноклассниках».
Накопилось много вопросов, которые продолжают поступать», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Больше всего граждан Молдовы интересовал вопрос: понесут ли наказание все причастные к преступным действиям в стране и когда это случится? На этот вопрос президент РМ дал подробный ответ и объяснил, что для привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям необходимо сначала поменять всё руководство Генеральной прокуратуры, поскольку прежнее было под контролем людей Плахотнюка.
«Сегодня парламент назначил кандидата на должность нового врио генпрокурора. У меня уже состоялась встреча с этим человеком. Я решил подписать указ о его назначении на должность и думаю, что начиная с завтрашнего дня, новым и.о. генпрокурора, который является достаточно компетентным человеком, несмотря на то, что он молодой, будет Робу Думитру. Я думаю, что у нас в следующие недели будут конкретные дела, громкие, будет открытие уголовных дел на людей, которые были у руководства и выполняли все эти преступные схемы, включая кражу миллиарда, включая узурпацию государственной власти, включая все схемы контрабанды и коррупции», – рассказал Игорь Додон.
Многих пользователей социальной сети «Одноклассники» интересовал ответ на вопрос: какие наказания ждут Плахотнюка и Шора? Додон пояснил, что это компетенция суда и прокурора. Единственное, в чём он уверен, это в том, что наказаны будут все.
«Понесут наказание даже те, кто успел уехать за пределы страны. Спрятаться в этом мире невозможно, тем более, когда есть слаженная работа американцев, европейцев и русских. Поэтому даже если кто-то покинул территорию Молдовы – будут объявлены в международный розыск. Можно достучаться до любого правительства. Это вопрос времени, но это нужно делать быстрее, так как нужно арестовывать активы внутри страны. Кстати, наложен арест на множество активов – и Шора, и Плахотнюка, и т. д. Но нужно продолжать эту практику и за рубежом, так как там тоже есть активы тех, кто замешан в краже миллиарда и не только», – рассказал он.
По его мнению, ответить должны и судьи, и прокуроры, занимавшиеся беззаконием, всех их необходимо привлечь к уголовной ответственности. Это же касается и представителей власти.
«Это очень важный вопрос. Им ничего нельзя сделать, потому что у них, видите ли, иммунитет. Так, значит, нужно снять иммунитет – и с прокуроров, и с судей, и с депутатов, если нужно. Давайте снимем иммунитет! А чего мы боимся? И с президента снимите иммунитет, если хотите. Нужно снять иммунитет, если они что-то сделали, конфисковать активы. А по-другому как мы наведём порядок?», – считает Игорь Додон.
Прокомментировал президент и визит в Москву нового министра обороны Павла Войку, подчеркнув, что «последние 10-15 лет встреч министров обороны Молдовы и России не было, а в последние два-три года такая встреча была просто невозможна из-за политики, которую проводила ДПМ и её правительство».
Теперь же всё изменилось, и Павел Войку побывал в Москве по приглашению российской стороны, встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По мнению главы государства, Молдова должна придерживаться принципа нейтралитета, но при этом совсем не обязательно отказываться от сотрудничества с другими странами – хоть на Востоке, хоть на Западе.
«Мы – нейтральная страна, но это не означает, что мы не должны общаться и сотрудничать со всеми: и на Западе, и на Востоке. Войку был с рабочим визитом и в США. Вот такая сбалансированная позиция с Западом и Востоком – самая правильная. Войку пригласил Шойгу посетить Молдову. Возможно, на каком-то этапе у него будет время приехать к нам. Возможно, на какое-то событие: празднование Дня Победы, например. Было бы хорошо, чтобы он приехал», – сказал Додон.
Рассказал президент и о социальных гарантиях для граждан Молдовы, соглашение о которых должно быть вскоре подписано между Россией и Молдовой. Этот вопрос касается сотен тысяч молдаван, которые приезжают на работу в Россию. Игорь Додон отметил, что в настоящее время проводится подготовка к подписанию соглашения, которое планируется на осень в рамках межправительственной комиссии. После подписания этого соглашения, при выходе на пенсию будет учитываться трудовой стаж молдаван на территории Российской Федерации.
Также граждан Молдовы волновал вопрос: когда вернётся российское телевидение?
Глава государства напомнил, что и он, и Партия социалистов с самого начала выступали против закона о запрете ретрансляции российских телеканалов.
«ДПМ заставляла граждан смотреть по телевизору то, что сама ДПМ и её лидер Влад Плахотнюк считали нужным. Однако это неправильно, не надо людям навязывать, им надо дать возможность смотреть то, что они хотят. Мы будем добиваться пересмотра законодательства. Реально ли это в нынешнем парламенте, с нынешними партиями? Будем вести переговоры, так как там разные позиции, а нужен 51 голос для этого. Но желание социалистов и президента – вернуть российские телеканалы и снять ограничения для всех, для Запада и для Востока. Пусть люди сами выбирают, что они хотят смотреть», – уверен президент. Он уточнил, что 31 июля завершается сессия парламента и депутаты уходят в отпуск, поэтому вопросом отмены закона о запрете российских телеканалов парламент займётся уже осенью.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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