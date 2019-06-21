Президент Молдовы пригласил Лукашенко на сбор винограда

Президент Молдовы Игорь Додон 20 июня побывал с рабочим визитом в Минске.

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Республику Беларусь, где по приглашению президента Александра Лукашенко приму участие в торжественной церемонии открытия Вторых Европейских Олимпийских игр (из Молдовы участвуют 50 спортсменов). Кроме того, в Минске состоятся двусторонние переговоры с главами нескольких государств и правительств, в том числе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент Молдовы посетил Олимпийскую деревню, где приветствовал Национальную сборную Республики Молдова и пожелал им «ярких побед во славу Молдовы», а также пообещал государственные награды за спортивные победы.

Затем Игорь Додон встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Благодарю вас за этот визит. После всех бурных событий хочу поздравить вас и весь молдавский народ с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения. Мы очень переживали и болели за вас», – сказал Лукашенко, встретив президента Молдовы.

Со своей стороны Игорь Додон вкратце рассказал о том, что происходило в последние десять дней в Кишинёве и о том, что новое правительство поддержали совершенно разные внешние партнёры.

«Думаю, что в этом регионе нет таких примеров, где и Россия, и Соединённые Штаты, и Европейский союз имеют единую позицию. Я взял на себя основные риски, сделал шаг, которого многие не ожидали. Получилось так, что новое правительство, которое мы создали, парламентское большинство, неоднородное, разное, но оно соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе: у нас общество разделено пополам, половина хочет быть ближе с ЕАЭС, с Россией, другие хотят быть ближе с Евросоюзом. Конечно, моя задача – поддержать это хрупкое равновесие», – отметил глава Молдовы.

Он пригласил президента Беларуси посетить Молдавию осенью, когда будет сбор урожая винограда. Лукашенко принял приглашение. «Виноград у нас возделывают, и очень много, но он не такой, как в Молдове, поэтому я надеюсь, что мой друг и коллега научит меня возделывать настоящий виноград. Если получится, я с удовольствием по приглашению Игоря Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда», – сказал белорусский президент.

«В Молдове вас очень любят, ждут. Вы мне обещали, что мы соберём виноград в этом году. Ситуация у нас стабилизируется в ближайшие, думаю, месяц-полтора. И очень надеюсь, что осенью мы вас увидим в гостях в Республике Молдова», – уточнил Игорь Додон.

«Обсудили с господином Лукашенко перспективы развития торговых связей. Республика Беларусь остаётся одним из крупнейших торговых партнёров нашей страны: в 2018 году оборот составил 215 млн. долларов, из которых экспорт наших товаров – это более 87 млн. Подчеркнул интерес молдавской стороны к углублению сотрудничества в сфере промышленности и инвестиций и к наращиванию экспорта нашей агропромышленной продукции», – отметил Додон на своей странице в социальной сети Facebook.