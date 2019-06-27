Президент Молдовы пообещал уничтожить все контрабандные схемы в стране

26 июня в Кишинёве прошло заседание Высшего совета безопасности Молдовы, в ходе которого было принято решение о создании специальных групп по расследованию всех схем контрабанды в стране. Причём свои выводы эти группы должны предоставить в течение 10 дней. Об этом рассказал президент Молдовы Игорь Додон, выступая после заседания Высшего совета безопасности перед журналистами. Президент заверил, что все выявленные схемы контрабанды будут уничтожены.

«Мы потребовали от всех уполномоченных органов создать совместные группы по расследованию по всем этим случаям. Хочу обратиться с чётким посланием ко всем, кто занимался контрабандой и, быть может, сейчас находятся в режиме ожидания, и хотят посмотреть, что будет дальше: все схемы контрабанды будут уничтожены. Их никто не заимствует. Наша цель – чтобы все деньги поступали в бюджет. Если кто-то надеется продолжать тот хаос, что был ранее, – этого не будет», – заявил Игорь Додон.

Также президент пообещал разобраться с каждым конкретным случаем в отдельности, причём, разобраться жёстко, а кто только попытается воспользоваться старыми схемами или придумает новые – тому, образно говоря, президент пообещал «оторвать» руки.

«Сегодня на заседание были приглашены и главы Таможенной службы и Пограничной полиции. Когда через аэропорт еженедельно отправляют по две тонны янтаря, и все делают вид, что ничего не знают – как такое возможно? Это две тонны, не два пакета с едой, которые везут наши молдаване в Италию или в Россию родственникам, а две тонны каждую неделю! Или анаболики, сигареты, спирт… По всем этим случаям будут созданы рабочие группы, которые представят отчёт по этому поводу Высшему совету безопасности в течение 10 дней. Этих схем больше не будет!», – отметил президент.

Члены Высшего совета безопасности уже потребовали от государственных структур отчитаться о контрактах на поставку электроэнергии и о закупках, совершённых целым рядом государственных предприятий. Также будет проверена сделка по продаже активов Union Fenosa, проверена документация по строительству Arenа Chişinău, а также программа получения гражданства через инвестиции. Кроме того, генеральная прокуратура и национальный центр по борьбе с коррупцией расследуют все контрабандные схемы, которые упоминаются в социальных сетях, даже если это будут только слухи.

Игорь Додон подчеркнул, что сегодня некоторые директора государственных предприятий срочно ушли в длительный отпуск – как правило, на этих предприятиях в последнее время были совершены закупки на миллионы леев. Президент пообещал, что расследуют всё, а длительные отпуска никого не спасут.