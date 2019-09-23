Президент Молдовы отправился в Соединённые Штаты

«Выступление вам понравится»

В воскресенье президент Молдовы Игорь Додон отправился с недельным рабочим визитом в Соединённые Штаты, где у него запланирован целый ряд мероприятий. Главным из них станет выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. В своём выступлении президент планирует рассказать о проблемах и достижениях Молдовы за последнее время, об особенностях её внутренней и особенно внешней политики, а также о путях и возможностях урегулирования приднестровского конфликта.

Накануне поездки Игорь Додон встречался с Дереком Хоганом – послом США в Молдове, с которым обсудил предстоящий визит в США, встречи в Вашингтоне и само выступление с трибуны ООН.

Впрочем, глава государства уверяет, что речь для своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН он ни с кем не согласовывал, а написал сам, причём текст не во всём совпадает со взглядами правительства. По его словам, некоторые члены правительства хотели, чтобы текст выступления написали в правительстве, а президент просто бы зачитал, однако «с Додоном так не получится», подчеркнул президент.

«Я же не могу идти с позицией Партии социалистов, я же не председатель Партии социалистов, я не буду представлять Партию социалистов на Ассамблее ООН. Я представляю Республику Молдова. Конечно, МИД передал своё видение, но и мы имеем своё видение», – рассказал Игорь Додон в эфире телеканала РТР Молдова, отметив, что «конечно, мы будем учитывать общую позицию».

Однако заранее рассказывать о содержании своей речи он не стал, уверяя, что «выступление вам понравится».

По мнению же немецкого политолога Александра Рара, нынешнее правительство Молдовы не должно мешать тому, что делает президент.

«Мне кажется, что либеральное крыло, нынешнее правительство вашей страны, должно понимать, что двухвекторная политика, которую предлагает президент, – правильный путь. И не тормозить, и не мешать ему. Даже какими-то подковерными интригами не нужно мешать», – высказал своё мнение политолог в эфире телеканала НТВ Молдова.

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Кроме выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Игорь Додон планирует встретиться с представителями руководства Соединённых Штатов и с лидерами других государств, присутствующих на сессии.

«Считаю эту поездку одной из важнейших в этом году с точки зрения реализации курса на взвешенную внешнюю политику», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.