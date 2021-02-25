Президент Молдовы отказывается выполнять решения КС

«Молдавия уверенно идёт к своему конституционному краху»

После того, как Конституционный суд Молдовы своим решением признал действия президента страны неконституционными, Майя Санду провела брифинг для прессы, на котором дала понять – решения КС президент выполнять не собирается.

«Я приняла к сведению решение Конституционного суда. В нормальной ситуации, вероятно, это было бы понятно в том смысле, что решение направлено на определение пределов компетенции каждого органа власти в процессе создания правительства. Но сегодня в стране сложилась не нормальная ситуация. Страна должна быть спасена от воров и коррупции. Я не буду сидеть, сложа руки. Я не буду удобным президентом. Народ – настоящий обладатель власти в стране. На досрочных выборах или на референдуме люди решат будущее»,

– заявила Санду.

Что касается сформированного 11 февраля парламентской коалиции большинства, законность которой признал КС, Санду уверена, что никакой коалиции не существует.

Социалисты уже обратились к представителям других парламентских партий, а также к президенту страны с предложением начать диалог для поисков путей выхода из кризиса.

«Мы просим PAS и Майю Санду немедленно прекратить нападки на Конституционный суд за принятое во вторник, 23 февраля, решение о прекращении действий по подрыву верховенства закона и действий по узурпации государственной власти в стране. Только узурпатор может позволить заменить собой Конституцию страны»,

– уверен глава ПСРМ Игорь Додон.

По мнению же исполняющего обязанности главы Министерства юстиции Фадея Нагачевского, Майя Санду пытается своей волей изменить парламентскую систему на президентскую. Он также не уверен, что советники президента объяснили Майе Санду – решения Конституционного суда необходимо выполнять.

«Похоже, что представители администрации не хотят признавать, что Молдова является парламентской республикой и пытаются создать прецеденты для смены режима на президентский или полупрезидентский»,

– считает Нагачевский.

При этом он напомнил: смена режима вопреки Конституции во всех странах называется одинаково – узурпация власти.

Бывший судья ЕСПЧ и экс-глава юстиции в правительстве Майи Санду Станислав Павловский обеспокоен поведением действующего президента и считает, что «Молдавия уверенно идёт к своему конституционному краху». А тот факт, что президент не понимает, насколько важно соблюдать Основной закон государства, является серьёзным симптомом того, что страной управляет некомпетентная команда.