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Президент Молдовы обещает Приднестровью «очень сильную автономию»

04 сентября 2019, 13:39  •  79 • Украина
А президент ПРМ настаивает на независимости непризнанной республики
2 сентября Приднестровская Молдавская Республика отметила 29-ю годовщину независимости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский, поздравляя граждан Республики с праздником, особо подчеркнул, что «главным приоритетом для приднестровских властей остаётся укрепление независимости ПМР с ориентиром на обретение международного признания».
«Созданная в 1990 году Приднестровская Молдавская Республика показала свою жизнеспособность и состоятельность, доказав, что имеет полное право быть полноценным членом мирового сообщества. Наша страна живёт вот уже 29 лет. Год от года мы выстраиваем нашу внешнюю политику на принципах мирного добрососедства. При этом укрепление независимости Республики с ориентиром на обретение международного признания и реализацию итогов референдума 2006 года, как и прежде, остаются для нас главными приоритетами. Так было, есть и будет всегда»,
– заявил Красносельский.
У президента же Молдовы Игоря Додона планы на будущее Приднестровья прямо противоположные, о чём он и рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.
На вопрос журналиста немецкого издания «как Приднестровье может быть интегрировано в Молдову», Игорь Додон ответил:
«В настоящее время мы проводим политику «малых шагов» и устранения препятствий в повседневной жизни граждан. Мы ещё не начали переговоры о политическом урегулировании конфликта. Но, учитывая нынешний благоприятный международный консенсус по нашей стране, есть надежда, что мы сможем двигаться вперёд намного быстрее. И наша страна может стать первой страной на постсоветском пространстве, которой удастся разрешить замороженный конфликт».
Президент Молдовы рассказал, что у него уже готова концепция «очень сильной автономии Приднестровья». Правда, эту концепцию ещё нужно будет согласовать с партнёрами по коалиции. По этой концепции ПМР получит статус автономной республики в Молдове.
Вот только в Приднестровье пока не знают о таком щедром подарке со стороны Молдавии. Хотя Вадим Красносельский напоминал не один раз, что диалог между Тирасполем и Кишинёвом возможен только по экономическим, культурным и гуманитарным вопросам. Никаких переговоров на тему реинтеграции Республики в Молдову не может быть, потому что в 2006 году 97% граждан ПМР проголосовали за независимость Республики.
О том, что с Тирасполем можно вести переговоры только на равных, предупреждал Красносельский и главу делегации ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини.
«С Приднестровьем можно говорить только на равных, после того как Молдавия изменит свои дискриминационные в отношении нашего государства законы и создаст правовую площадку для диалога»,
– напомнил президент ПМР на встрече с Фраттини.
Но в Кишинёве уверены, что мировая общественность придёт на помощь и заставит непокорное Приднестровье после 29 лет независимости вернуться в состав Молдовы. Кроме того, не совсем понятно, как должна выглядеть на практике «сильная автономия» ПМР, если правительство Молдовы наотрез отказывается вести диалог в плоскости федерального устройства государства, способного обеспечить существование такой «сильной автономии». Наверняка такой способ разрешения конфликта возможен, но при условии, что молдавская власть будет способна его реализовать. На сегодняшний же день правительство Майи Санду отвергает образование «сильной автономии» в составе РМ, то есть правящая коалиция не сможет такую автономию узаконить.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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