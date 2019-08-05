Президент Молдовы Додон – «КП»: Границы закрывать не будем - любого фигуранта по делу об узурпации власти достанем везде, даже на Луне или на Марсе!

Генеральная прокуратура сегодня, 5 августа, все-таки возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в период 7- 14 июня. Было отменено решение от 23 июля тогдашнего и.о. генпрокурора Игоря Попы о не возбуждении уголовного дела об узурпации власти. Исполнение уголовного преследования по этому делу будет осуществляться группой прокуроров, офицеров по уголовному преследованию, а также следователей.

Корреспондент «КП» позвонил главе государства.

- Игорь Николаевич, что означает возбужденное уголовное дело по факту узурпации власти? Есть ли уже круг фигурантов по этому делу?

- Насколько мне известно, работает общая группа из сотрудников прокуратуры и других следственных органов, которые собирали информацию последние два месяца. Начали собирать сразу, как только была создана соответствующая парламентская комиссия. Сейчас эта группа должна определить роль каждого из представителей прежней власти в этот период, роль каждого в узурпации власти. И к середине августа, когда к своей работе вернется парламент, должны представить отчет о проделанной работе.

- И тогда фигуранты этого дела будут задержаны?

- Конечно!

- А не стоит ли заранее закрыть границы для потенциальных фигурантов уголовного дела об узурпации власти?

- На основании чего? Выезд из страны, о чем очень много говорят в последнее время разные аналитики, закрывается на основании конкретных уголовных дел. Уголовные дела возбуждают на основании чего-то. Вот узурпация власти — это открытие уголовных дел по факту преступления. А так просто закрывать границы... на основании чего?

- Нет ли опасения, что из страны могут испариться потенциальные фигуранты этого уголовного дела?

Куда они могут испариться? На Луну? На Марс?

- Куда-нибудь за границу — в США, в Израиль...

- Это нереально! Любого можно достать везде, я не раз говорил об этом!

Напомним, что ранее "КП" писала о том, что в июне 2019 года впервые в новейшей истории главные политические силы мира не стали делить между собой государство послабее. В итоге Россия, США и Евросоюз сумели договориться о судьбе Молдовы.