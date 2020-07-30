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Президент Молдовы – за пересмотр Конституции страны

30 июля 2020, 15:05  •  46 • Украина
«Молдова переживает кризис конституционности»
В среду, 29 июля, в Молдавии отмечали государственный праздник – День Конституции, в связи с чем президент Игорь Додон обратился к гражданам Молдовы.
Глава государства напомнил, как в 1994 году в стране был принят Основной закон, гарантирующий права и свободы своим гражданам.
Однако, по мнению президента, настало время пересмотреть некоторые статьи Конституции.
«Несомненно, некоторые статьи Конституции должны быть скорректированы и конкретизированы. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и исключить п.1 Ст.142 Конституции, которая предусматривает возможность ликвидации государства путём проведения референдума»,
– считает Игорь Додон.
Речь идёт о статье 42 Конституции Молдовы: «Положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только путём референдума большинства граждан, включённых в избирательные списки».
Ранее он не раз говорил о том, что в Молдавии должна быть не парламентская форма правления, а президентская, как в Соединённых Штатах и в Белоруссии, например. Президент напомнил, как его пять раз отстраняли от должности в тех случаях, когда он не соглашался промульгировать очередной закон, что, по его мнению, не правильно.
Премьер-министр Ион Кику уверен, что Конституция Молдовы защищает права и свободы каждого гражданина.
«Пока действует Конституция, жители страны защищены от различных антимолдавских экспериментов в политике. Однако конституционные положения станут реальностью только тогда, когда каждый гражданин Молдовы будет знать их и чтить»,
– считает глава правительства.
Лидер «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый согласен с президентом в том, что Молдова нуждается в новой Конституции.
«Действующая Конституция, как правовая «одежда», стала тесной для современных общественных отношений. Молдова переживает кризис конституционности. Очевидно, что нужен новый Основной закон, который стал бы основой для долгосрочного развития Молдовы. Накопилось множество проблем, которые могут найти разрешение только в рамках нового Основного закона. Это и система правления - президентская, парламентская или какая-то комбинация из этих двух форм власти»,
– заявил политик.
По его мнению, необходимо сократить количество депутатов в молдавском парламенте, запретить парламентский «туризм» – переход из одной фракции в другую, а судей и депутатов лишить иммунитета.
Доктор права, руководитель института законотворчества Lex Scripta, председатель инициативной группы по пересмотру Конституции Михай Корж уверен, что третью часть статей Конституции Молдовы необходимо пересмотреть, поскольку сегодня Основной закон – это декларативный документ. К тому же за 26 лет многие статьи утратили актуальность.
«Мы определились со статьями, которые нуждаются в решительном реформировании. Так, очевидно уменьшение депутатов парламента с нынешних 101, к примеру, до 71. Первая цифра была определена более 30 лет назад, когда население страны составляло 4,3 млн граждан. Сейчас, даже по самым оптимистичным прогнозам, нас порядка 2,7 млн. Нужно уменьшить число «слуг народа». Должен быть фактический, а не формальный отказ президента страны от членства в какой бы то ни было партии и это необходимо очень жёстко сформулировать»,
– рассказал Михай Корж.
Ну а президент Молдовы пожелал всем гражданам страны научиться жить по Конституции, что и будет «высшим проявлением демократии».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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