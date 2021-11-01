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Президент Молдавии высказалась о контракте с "Газпромом": "Мы довольны"

01 ноября 2021, 10:05  •  164 • Политика
Президент Молдавии Майя Санду высказалась о контракте с "Газпромом". Вопреки украинским обидам прозвучало неприятное для Киева "мы довольны".
По словам Санду, Молдавия осталась довольна заключенным с "Газпромом" газовым контрактом.
"Мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - сказала она.
Президент республики уточнила, что газ будет в Молдавии после 1 ноября, и отметила, что это "уже очень хорошо". По её словам, повышение тарифов будет, но не такое большое, как если бы топливо приобреталось по рыночной цене. Новый контракт подписан сроком на пять лет.
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович назвал двух "предателей" Украины, которые ранее подначивали на принятие разных невыгодных решений, а затем поступили так, как удобно именно им. По словам парламентария, они "просто сбежали с этого бала".
По мнению Рабиновича, такими "предателями" стали Литва и Молдавия. Он напомнил о том, что Молдавия заключила с "Газпромом" договор на пять лет "сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа", а Литва купила электроэнергию из России, "хотя до этого призывала не делать этого самой Украине".

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