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Президент Молдавии стал гостем Клуба главных редакторов в ТАСС

16 июля 2018, 14:39  •  58 • Политика

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник принял участие во встрече Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ. Беседа по повестке отношений Москвы и Кишинева и перспективам приднестровского урегулирования состоялась на площадке ТАСС.

Одной из центральных тем стала внутриполитическая обстановка в Молдавии в преддверии предстоящих в конце года парламентских выборов. Глава республики рассказал о том, каких результатов ожидает во время голосования и как видит развитие событий уже после него.

Собравшихся также интересовала ситуация вокруг недавней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выводе иностранных войск из Приднестровья и то, как она может отразиться на российском миротворческом контингенте. В свою очередь Додон поделился своими оценками роли России и западных стран в приднестровском урегулировании, в том числе в свете назначения Дмитрия Козака спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией.

Кроме того, участники встречи подробно поговорили о наиболее актуальных аспектах российско-молдавских отношений.

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