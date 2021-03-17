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Президент Молдавии согласилась на переговоры с парламентом

17 марта 2021, 02:05  •  57 • Украина
Парламентские фракции выступили против проведения досрочных выборов
Президент Молдовы Майя Санду внезапно согласилась провести консультации с парламентскими фракциями, которые и состоялись во вторник, 16 марта.
Эксперты в области права считают, что Санду просто пришлось прислушаться к решению Конституционного суда. Напомним, КС рекомендовал президенту начать консультации с парламентскими фракциями.
По итогам переговоров с президентом депутаты группы Pentru Moldova сообщили, что их позиция не изменилась, и они по-прежнему продолжают поддерживать кандидатуру на пост премьер-министра Марианну Дурлештяну. То же сообщили и представители партии «Шор».
Депутаты фракции Pro Moldova считают, что сейчас не время для проведения досрочных парламентских выборов.
«Если дойдёт до досрочных выборов, в которых мы видим возможность смены политического класса, то это должно пройти дисциплинированно, чтобы граждане не ощущали кризис. Сейчас мы в тяжёлом пандемическом и экономическом кризисе»,
– рассказал лидер партии Андриан Канду после переговоров с Майей Санду.
Представители фракции Демократической партии заявили, что поддерживают Канду и также выступают против проведения выборов в ближайшее время. По их мнению, сначала необходимо вакцинировать как минимум половину населения и лишь потом думать о выборах. При этом они считают, что Андрей Нэстасе вполне может занять пост премьер-министра.
Против досрочных выборов выступили и депутаты фракции «Платформа DA», которые уверены, что стране необходимо антикризисное правительство во главе с лидером партии Андреем Нэстасе.
По мнению социалистов, сегодня главным для молдавских властей должна стать борьба с пандемией, не отвлекаясь на предвыборные кампании. И только после того, как удастся вакцинировать хотя бы 400 тысяч человек населения Молдавии, можно будет начинать думать о парламентских выборах.
«Неправильно говорить о политических сценариях, когда люди умирают. Мы должны сосредоточиться на эпидемии и кризисе. Досрочные выборы могли бы стать компромиссом, но не этой весной. Можно будет обсудить это осенью, после того как мы уверимся, что новый кабмин справляется с ситуацией в стране. Также нельзя проводить выборы раньше, чем в стране получат вакцину минимум 350-400 тысяч человек, иначе голосование вызовет новый всплеск заболеваний»,
– отметил после встречи с Майей Санду глава ПСРМ Игорь Додон.
Ну а пока проходили консультации президента с депутатами парламента, кандидат на пост премьер-министра, экс-министр финансов Молдовы Марианна Дурлештяну сняла свою кандидатуру, отказавшись от поста главы правительства и объяснив свой поступок «отсутствием поддержки в политических кругах и в обществе».
«Я согласилась быть кандидатом только из желания внести вклад в разрешение кризиса. Я не чья-то кукла, как пытаются намекнуть некоторые представители политического класса. Я согласилась при условии, что смогу создать команду профессионалов, продвигать реформы, чтобы вернуть доверие граждан. Очевидно, что для достижения этой цели нужна широкая поддержка общества и политическая воля»,
– пояснила Дурлештяну.
По итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдавии выдвинула новую кандидатуру на пост премьер-министра – Игоря Гроссу, который в настоящее время возглавляет пропрезидентскую партию PAS. Это единственная партийная фракция в парламенте, выступающая за проведение досрочных парламентских выборов.
Соб. корр. ФСК
На фото. Переговоры депутатов ПСРМ с президентом Майей Санду, источник – NewsMaker

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