Президент Молдавии повторила "финт Зеленского", напугав жителей

Президент Молдавии Майя Санду повторила "финт Зеленского", напугав жителей страны войной и тут же попросив их не паниковать.

Санду заявила, что в Молдавии есть "большие риски возникновения вооружённого конфликта. При этом президент попросила граждан не паниковать из-за ею же распространённых слухов.

Я бы хотела, чтобы граждане были бдительны, но не паниковали, я всё же верю, что мирное решение возможно в нынешней непростой региональной ситуации. Мы - мирная страна и очень хотим, чтобы наше право на мир уважалось,

- отметила молдавский лидер, выступая в эфире телеканала телеканале TV8.

Примечательно, что буквально на днях аналогичное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия якобы готовится вторгнуться на Украину и первым захваченным городом станет Харьков. После этого в Харькове началась паника, а инвесторы стали бежать с Украины. Это вынудило украинские власти успокаивать население и призывать его не паниковать.