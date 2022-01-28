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Президент Молдавии повторила "финт Зеленского", напугав жителей

28 января 2022, 03:50  •  190 • Политика
Президент Молдавии Майя Санду повторила "финт Зеленского", напугав жителей страны войной и тут же попросив их не паниковать.
Санду заявила, что в Молдавии есть "большие риски возникновения вооружённого конфликта. При этом президент попросила граждан не паниковать из-за ею же распространённых слухов.
Я бы хотела, чтобы граждане были бдительны, но не паниковали, я всё же верю, что мирное решение возможно в нынешней непростой региональной ситуации. Мы - мирная страна и очень хотим, чтобы наше право на мир уважалось,
- отметила молдавский лидер, выступая в эфире телеканала телеканале TV8.
Примечательно, что буквально на днях аналогичное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия якобы готовится вторгнуться на Украину и первым захваченным городом станет Харьков. После этого в Харькове началась паника, а инвесторы стали бежать с Украины. Это вынудило украинские власти успокаивать население и призывать его не паниковать.

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