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Президент Молдавии повторила "финт Зеленского", напугав жителей
28 января 2022, 03:50 • 190 • Политика
Президент Молдавии Майя Санду повторила "финт Зеленского", напугав жителей страны войной и тут же попросив их не паниковать.
Санду заявила, что в Молдавии есть "большие риски возникновения вооружённого конфликта. При этом президент попросила граждан не паниковать из-за ею же распространённых слухов.
- отметила молдавский лидер, выступая в эфире телеканала телеканале TV8.
Примечательно, что буквально на днях аналогичное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия якобы готовится вторгнуться на Украину и первым захваченным городом станет Харьков. После этого в Харькове началась паника, а инвесторы стали бежать с Украины. Это вынудило украинские власти успокаивать население и призывать его не паниковать.
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