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Президент Молдавии открестилась от облавы на экс-депутатов

03 февраля 2022, 02:10  •  42 • В мире
В Молдавии прошли обыски, а потом задержания бывших депутатов парламента. Президент Майя Санду открестилась от обвинений в причастности к облаве.
Один из задержанных - Артур Решетников заявил, что облава на экс-депутатов совершена имеющими на то полномочия органами, однако по прямому указанию президента Молдавии. Майя Санду открестилась от этих обвинений.
Она заявила, что представителям юстиции не указывает.
"Что я делаю, так это поддерживаю реформы, чтобы навести порядок в юстиции", - произнесла политик в ходе брифинга.
По её мнению, за преступления, в частности акты коррупции, виновные должны отвечать, а юстиция - соблюдать букву закона.
Напомним, в тех самых "актах коррупции" заподозрены бывшие парламентарии. Пятеро из них задержаны. Обыски проведены у 13 человек. Расследуется дело о "продаже" депутатами своего места в парламенте. Следствием предварительно установлено, что экс-политики тратят намного больше, чем получают.

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