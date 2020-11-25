Президент Мексики присоединился к Путину: "Избирательный процесс в США ещё не завершился"

Президент Мексики Андрес Обрадор по примеру главы России Владимира Путина отказался поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США. Мексиканский лидер призвал вначале дождаться объявления окончательных итогов голосования.

Андрес Обрадор подчеркнул, что ни к чему торопить время. Когда избирательный процесс в США завершится, тогда и можно будет со спокойной душой поздравлять нового американского президента.

"Мы не считаем правильным поздравлять Байдена заранее. Этот (избирательный) процесс, на наш взгляд, ещё не завершился", - подчеркнул президент Мексики.

Он отметил, что отсутствие поздравлений никак не связано с отношением страны к той или иной политической партии США.

Напомним, что ранее в точно таком же ключе высказался президент России. Путин заявил, что не поздравляет Байдена, потому что ждёт, когда в США закончится внутриполитическое противостояние. Никакой другой подоплёки в отсутствии поздравлений нет.