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Президент Мексики присоединился к Путину: "Избирательный процесс в США ещё не завершился"

25 ноября 2020, 22:45  •  62 • Политика
Глава Мексики вслед за Путиным отказался поздравлять Байдена с победой на выборах президента США. "Незачем торопить время. Когда закончится избирательный процесс в США, тогда мы выскажемся... Этот процесс, на наш взгляд, ещё не завершился", - отметил Андрес Обрадор.
Президент Мексики Андрес Обрадор по примеру главы России Владимира Путина отказался поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США. Мексиканский лидер призвал вначале дождаться объявления окончательных итогов голосования.
Андрес Обрадор подчеркнул, что ни к чему торопить время. Когда избирательный процесс в США завершится, тогда и можно будет со спокойной душой поздравлять нового американского президента.
"Мы не считаем правильным поздравлять Байдена заранее. Этот (избирательный) процесс, на наш взгляд, ещё не завершился", - подчеркнул президент Мексики.
Он отметил, что отсутствие поздравлений никак не связано с отношением страны к той или иной политической партии США.
Напомним, что ранее в точно таком же ключе высказался президент России. Путин заявил, что не поздравляет Байдена, потому что ждёт, когда в США закончится внутриполитическое противостояние. Никакой другой подоплёки в отсутствии поздравлений нет.

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