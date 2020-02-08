Президент Мексики избавится от ненужного Boeing Dreamliner через лотерею

Самолёт президента Мексики будет разыгран в лотерею. Об этом пишет телеканал "360".

С инициативой выступил действующий глава государства Мануэль Лопес Обрадор. Речь идёт о Boeing 787-8 Dreamliner, который заказал бывший президент страны Фелипе Кальдероне в далёком 2012 году.

Авиалайнер был привезён в Мексику в 2016 году, он оценивается в баснословные 130 миллионов долларов, хотя затратили на покупку от 200-400 миллионов долларов. Обрадору самолёт не нужен, однако властям страны не удалось его продать.

Учитывая это, было принято решение выпустить шесть миллионов лотерейных билетов, каждый из которых будет стоить около 26 долларов. Самолёт будет разыгран в лотерею, но главным призом станут 100 премий в размере 1,06 миллиона долларов.

Все вырученные средства будут потрачены на закупку оборудования для госбольниц.