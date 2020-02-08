Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных в Донбассе
Японские правые не пускают премьер-министра Абэ на Красную площадь
"Скидок не будет": Козак озвучил первые итоги переговоров президентов ...
Зеленский встретился с Папой Римским
Главная / В мире

Президент Мексики избавится от ненужного Boeing Dreamliner через лотерею

08 февраля 2020, 21:54  •  87 • В мире
Президент Мексики избавится от ненужного Boeing Dreamliner, разыграв самолёт за 130 миллионов долларов в лотерею.
Самолёт президента Мексики будет разыгран в лотерею. Об этом пишет телеканал "360".
С инициативой выступил действующий глава государства Мануэль Лопес Обрадор. Речь идёт о Boeing 787-8 Dreamliner, который заказал бывший президент страны Фелипе Кальдероне в далёком 2012 году.
Авиалайнер был привезён в Мексику в 2016 году, он оценивается в баснословные 130 миллионов долларов, хотя затратили на покупку от 200-400 миллионов долларов. Обрадору самолёт не нужен, однако властям страны не удалось его продать.
Учитывая это, было принято решение выпустить шесть миллионов лотерейных билетов, каждый из которых будет стоить около 26 долларов. Самолёт будет разыгран в лотерею, но главным призом станут 100 премий в размере 1,06 миллиона долларов.
Все вырученные средства будут потрачены на закупку оборудования для госбольниц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
08 февраля 2020, 18:39
Героев, павших за свободу Советского Союза и Польши, обрекают на небытие
08 февраля 2020, 21:54
Президент Мексики избавится от ненужного Boeing Dreamliner через лотерею
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
08 февраля 2020, 18:39
Феминистский милитаризм как лицо западной политики
08 февраля 2020, 15:24
"Случайная травма": Известны причины смерти сообщившего о коронавирусе врача
08 февраля 2020, 18:39
"Фашистская авиационная мафия": Израиль пытался повторить "крушение иранского "Боинга" - Баранец
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
03 февраля 2020, 15:09
"Дурному бурсаку его ляхи не помогут": Сатановский сравнил судьбу Зеленского и Каддафи
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
07 февраля 2020, 16:39
«Если я увижу русского, я засуну палку ему в…»
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
08 февраля 2020, 05:39
Путин оставил черную метку в каше для Лукашенко (Telegram. Обзор)
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.