Президент Литвы в Брюсселе жаловался НАТО на Беларусь

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил с официальным визитом Брюссель, где провёл встречи не только с высшим руководством Евросоюза, но и с генеральным секретарём НАТО, заверив всех, что Вильнюс и в будущем не отступит от политики, которую проводила предыдущий президент Даля Грибаускайте.

Ну а с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Науседа ещё и обсудил Белоруссию, её президента Александра Лукашенко и, конечно же, БелАЭС.

После переговоров стороны провели совместную пресс-конференцию.

«Мы хорошо понимаем, что Белоруссия не совсем независима, особенно в контексте армии и обороны. Мы должны оставаться бдительными и готовыми к возможным неожиданностям с территории этой страны. Однако нужен и диалог. Я – тот человек, который хочет вести диалог с Белоруссией», – заверил Науседа «западных партнёров». С чем Столтенберг вполне согласился – диалог нужен. Особенно по вопросам контроля за вооружением и нераспространением ядерного оружия.

«Белоруссия – это сосед НАТО, мы верим в диалог по вопросам безопасности, транспарентности, повышения предсказуемости, а также по вопросам контроля за вооружениями. В частности, мы работаем с Белоруссией по вопросам, связанным с ядерным нераспространением», – сказал в своём выступлении на пресс-конференции Йенс Столтенберг.

По его словам, такой диалог с Минском в НАТО считают выгодным как для альянса, так и для Беларуси, именно по этой причине диалог и будет продолжаться.

«У Белоруссии должно быть суверенное право выбирать свой собственный путь, и мы будем его уважать, как уважаем право каждой страны, которая не желает стать членом НАТО», – уверял генсек НАТО и привёл в пример… Черногорию и Литву, которые уже стали членами НАТО, и Македонию, которая только планирует присоединиться к Североатлантическому альянсу. Пример показательный, особенно в свете новейшей истории Югославии.

Президент Литвы пожаловался Столтенбергу на то, что Беларусь проводит ежегодные военные учения с Россией. На что генсек НАТО ответил, что «военные учения – это личное дело каждой страны, однако они должны соответствовать стандартам ОБСЕ в плане прозрачности». Ну а поскольку, по мнению Столтенберга, Россия не выполняет эти требования, то НАТО и размещает с 2016 года в странах Балтии свои войска.

«Войска НАТО посылают очень чёткий сигнал любому потенциальному противнику, что любая агрессия против любого балтийского государства вызовет ответ со стороны всего альянса. Таким образом, НАТО уже многое сделало, и мы, конечно, также постоянно думаем о том, что ещё можно сделать», – заявил генсек.

Пожаловался Науседа и на строящуюся БелАЭС, которая, по его уверениям, «действительно не соответствует всем стандартам и критериям качества».

Однако президент Литвы всё равно «готов продолжать свои усилия по восстановлению диалога с нашим соседом и пытаться решить все эти проблемные вопросы».

Также Гитанас Науседа переживает за то, чтобы Беларусь осталась независимой.

«Я бы сказал, что у нас довольно короткая граница с Россией и очень длинная граница с Беларусью. Мне бы хотелось, чтобы эта граница оставалась границей с Беларусью, а не границей с Россией. Это означает, что мы будем поддерживать все усилия Беларуси по сохранению независимости государства. Вот почему я считаю, что диалог намного лучше, чем конфронтация», – сказал Науседа. И тут же добавил, что сей факт не означает готовности Литвы покупать электроэнергию, произведённую на БелАЭС.