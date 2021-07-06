Президент Литвы шлёт ультиматумы

«Пять условий» Гитанаса Науседы Москве

После женевского диалога 16 июня Европейский союз так и не определился с единой политикой в отношении Российской Федерации. Проявились два подхода. Канцлер ФРГ и президент Франции предлагали провести саммит «Россия – лидеры Европейского союза» в том же деловом ключе, как встреча президентов В. Путина и Дж. Байдена. Однако 10 стран Центральной и Восточной Европы, в том числе прибалтийские республики, отклонил иидею.

Они против переговоров с Кремлём. Они не хотят диалога «больших» с Москвой. Президент Литвы Гитанас Науседа так и заявил: «Если вступим во взаимодействие с Россией без каких-либо изменений в её поведении, пошлём Москве очень плохой сигнал. Он окажется похожим на попытку задобрить медведя, чтобы тот некрал много мёда».

Отношения внутри Европейского союза вошли в пике. Явно желая продемонстрировать не очень уместные претензии на европейское лидерство, Науседав интервью немецкой Die Zeit сформулировал, ни много ни мало,«пять условий», лишь выполнив которые президент Путин может рассчитывать на возобновление широкоформатного диалога с Европой. Список представляет из себя компиляцию прежних заклинаний: «Возвратить Крым Украине, закончить войну на Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, выпустить политических заключённых, разрешить деятельность независимым СМИ».

От имени Риги и Таллина литовец добавил:«Мы видим агрессивные попытки возродить СССР. Возрождение страны с идеологией прошлого века означает раздел Европы на сферы влияния, неуважение к суверенитету наций и нерушимости государственных территорий, категорическое «нет» правам человека, свободе выражений мнений, независимой прессе».

Это же надо! Президент страны, в которой закрывают альтернативную прессу, уголовно преследуют инакомыслящих, приветствуют проявления национализма, антисемитизма, ксенофобии, поддерживают Киев в его гражданской войне на юго-востоке Украины, раскачивают ситуацию в Белоруссии в интересах «экспорта демократии», демонстрируют полное неуважение к документам ООН, гарантирующим нациям право на самоопределение, берётся критиковать соседей.

Так ещё и со знанием истории у Науседы плохо. Советский Союз прибалтийские режимы сообща обвинили в соучастии в развязывании Второй мировой войны, но при этом забыли о Мюнхенском соглашении 29 сентября 1938 года, подписанном Англией, Германией, Италией и Францией, разодравшем Чехословакию на части и подготовившем большую войну.

«Для стран Балтии Вторая мироваяне закончилась в 1945 г. Ещё долгих десять лет продолжалось вооружённое антисоветское сопротивление, в котором Литва потеряла более 20 тысяч своих самых смелых сыновей и дочерей». Однакокак быстро канцеляристы из литовской президентуры забыли цитаты из кандидатской диссертации Дали Грибаускайте, предыдущего президента Литвы: «Классовые враги пытались остановить социалистические преобразования в республике жёстким террором, угрозами, шантажом, уничтожением советского и партийного актива, организаторов колхозного движения. От вражеских рук в послевоенные годы погибло свыше 13 тыс. человек. Столь длительная классовая борьба углублялась вмешательством извне, проводимой радиопропагандой, помощью оружием и продовольствием из-за границы».

Любопытные пируэты совершают литовские политики…

В беседе с Die Zeit Науседа не постеснялся показать, что он придерживается двойных стандартов. Вильнюсский историк Валерий Иванов нелестно отозвался об этом интервью: «Смешно и грустно, но таковы политические реалии в Литве, где её руководители всё ещё стремятся испечь давно уже протухшее русофобское блюдо».

В любом случае не Литве, Польше, Латвии или Эстонии верховодить в Европе. Раздражённый президент Франции бросил в адрес прибалтийской провинции: «Если ЕС не хочет саммита, можно обойтись без ЕС».

Диалог отложен неизвестно на сколько, что не помешало Эммануэлю Макрону 2 июня по своей инициативе выйти на связь с Кремлём и обсудить пакет насущных проблем. Без Прибалтики, её не нужно.

Это продолжение кризиса Евросоюза; его покинула Великобритания, о выходе из ЕС поговаривают в Польше и Венгрии, Германия проводит собственную линию в вопросах энергетической политики. И если Евросоюз развалится, этот развал станет смертным приговором для прибалтийских республик.

Можно допустить, что Парижу и Берлину позиция прибалтов выгодна: она, так сказать,оттеняет договороспособность и респектабельность немцев и французов. По меньшей мере складывается такое впечатление. Однако в перспективе букет разногласий между старыми и новыми членами ЕС непременно приведёт к разрушению Союза, ибо интересы балтийских нахлебников идут вразрез с трезвым прагматизмом кормильцев.

Ну а почему рупором недовольных стал Науседа, не наделённый никакими специальными полномочиями, а не Анджей Дуда или кто-то из Риги, Таллина, Братиславы? Да просто литовский президент поспешил опередить всех, чтобы переключить на себя внимание европейских СМИ и сорвать аплодисменты.