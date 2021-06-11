Президент Литвы призвал остановить Россию и продолжать войну с БелАЭС

«За пределами Литвы – нестабильное пространство»

Прошедшая неделя ознаменовалась в Литве традиционным годовым докладом президента Гитанаса Науседы, в котором глава государства не упустил случая призвать «остановить» Россию и продолжить войну с Белорусской АЭС.

Президент Литвы признал, что за прошедший год Вильнюс испортил отношения со всеми восточными соседями (разумеется, это не вина Литвы, а вина соседей), и теперь одной из главных задач государства является противостояние давлению соседних стран и укрепление своей обороны.

«За пределами Литвы – нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа. Следует помнить, что от нашей способности противостоять давлению со стороны восточных соседей по крайней мере частично зависит устойчивость всего демократического Запада»,

– цитирует доклад Науседы пресс-служба президента Литвы.

Глава государства помечтал, как было бы хорошо, если бы соседи у Литвы были другие – «стабильные демократические государства», но с судьбой не поспоришь и приходится жить с теми соседями, которые есть, поскольку пока не получается «импортировать демократию», хотя в 2014 году с Украиной получилось, напомнил президент. И призвал «реально оценивать ситуацию в регионе» для того, чтобы помочь соседям «сделать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни». Для этого необходимо лишь поддерживать гражданское общество в соседних странах и очень громко напоминать Европе о том, что происходит в регионе, и о том, что это Литва стоит на страже и продвижении демократии на восток. Ну и, конечно, остановить «экспансию России», что будет непросто, но для этого есть «западные партнёры», которые всегда готовы оказать помощь.

«Мы сможем противостоять возникающим угрозам путём обеспечения активного участия США в вопросах безопасности нашего региона. Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам. Об этом я буду говорить и на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО»,

– пообещал Науседа. И напомнил о необходимости выделять ещё больше денег на оборону: к 2020 году они должны составлять 2,5% ВВП, а также готовить гражданское общество к защите демократии «со школьной скамьи».

Президент также попросил не забывать о том, что Литве отведена «исключительная, я бы даже сказал, историческая роль» в вопросах сохранения внимания ЕС к программе Восточного партнёрства: «К нашему голосу и мнению по этому вопросу европейские лидеры прислушиваются больше всего, ведь мы обладаем уникальным опытом и прекрасно знаем регион».

Ну а что касается региона, то в нём не всё хорошо, его безопасности угрожает Белорусская АЭС, отметил Науседа, и призвал Сейм Литвы не забывать об этом, а возобновить затихшую войну с АЭС.

«Сегодня стихли барабаны движения против Белорусской АЭС, поэтому хочу напомнить, что электроэнергия из Островца всё ещё может поступать в Литву. Я призываю правительство не опускать руки и как можно скорее достичь соглашения об общей методике Балтийских стран по торговле электроэнергией с третьими странами»,

– настаивал глава государства, хотя сегодня уже всем понятно, что достичь соглашения с Латвией и Эстонией по вопросу бойкота белорусской электроэнергии практически невозможно.

Однако Гитанас Науседа не теряет надежды и верит в исключительность Литвы, с чем и отправился с официальным визитом в Грузию: поддержать грузинскую демократию и евроатлантические устремления грузин.